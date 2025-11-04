Provod: Výsledek je pro nás krutý. Penalta? Přesně nevím, jaké je pravidlo...
V prvním poločase narazil míč nešťastně do ruky Lukáše Provoda. VAR reagoval, zavolal si hlavního k monitoru a Arsenal zahrával pokutový kop. Smůla pro Slavii, štěstí pro superfavorita. Lacino se dostal do vedení 1:0. Šlo o klíčový moment zápasu. „Nevím přesně, jaké je pravidlo, když směřuje balon od mé hlavy do ruky. Bohužel z toho byla penalta,“ kroutil hlavou slávistický záložník po porážce 0:3 na pódiu Ligy mistrů.
Penaltu jste reklamoval u sudího, leč marně. Jakého se vám dostalo vysvětlení?
„Měl jsem na starost Gabriela, což je sám o sobě oříšek, takže jsem se stoprocentně soustředil, abych ho ubránil. Od jeho hlavy šel balon do mé hlavy, a pak do ruky. Modlil jsem se, že to VAR nebude řešit, což se málokdy stane. Přesně nevím, jaké je pravidlo, když směřuje balon od mé hlavy do ruky. Bohužel z toho byla penalta.“
Jak narušil vaše plány vstup do druhého poločasu, kdy jste po pár sekundách inkasovali druhý gól?
„Chtěli jsme pokračovat v tom, co jsme hráli. Tedy v aktivním výkonu, v napadání, bylo vidět, že to Arsenalu nechutná. Nelíbilo se jim to, což byl náš cíl. Vstup do druhé půle však byl z naší strany katastrofální. Nemůžeme si nechat dát gól takhle rychle. Pak už to bylo těžké, oni mají obrovskou kvalitu. Když je to 2:0, umí si se zápasem poradit.“
Penalta se pískala i po faulu na vás. Tušil jste, že ji nakonec rozhodčí odvolá?
„Nevěděl jsem, co bude. Ucítil jsem kontakt s kopačkou soupeře, i proto jsem se skácel k zemi. Netušil jsem, kdo zahrál míč. Zda on, nebo já. Jenom jsem čekal, jak to vyhodnotí rozhodčí. On mi říkal, že obránce Arsenalu zahrál čistě míč.“
Ázerbájdžánský rozhodčí hru hodně kouskoval. Jak podle vás vedl zápas?
„Arsenal si standardky dlouho připravuje, to jsme věděli. Když vedli, nikam nespěchali, rozhodčí je nehnal. Asi je to kompliment i pro nás. A sudí? Vždycky mi jasně řekl, co se stalo. U první situace mi říkal, že to šlo od hlavy Gabriela do mé ruky. Což nebyla pravda. Jinak komunikoval normálně.“
Ukázal Arsenal nadpozemskou kvalitu v defenzivě?
„Jo, jak říkáte. Je to jeden z nejlepších, ne-li nejlepší tým na světě. Mají strašně kvalit, vidíme to v Premier League, jak rozhodují zápasy. Nepopasovali jsme se s tím špatně, výsledek je pro nás krutý. Oni si toho nevytvořili tolik. Byli jsme aktivní, naše DNA tam byla.“
Cítíte, že jste měli výsledkově na víc?
„Ano. Nemyslím si, že jsme si zasloužili prohrát 0:3. Nikdo nečekal, že je přejedeme. Bránili jsme dobře na to, abychom padli o tři góly.“
Kolik času jste věnovali v přípravě standardním situacím Arsenalu?
„Určitě víc, ale extrémně jsme nic neměnili oproti normálním zápasům. Jen jsme se víc soustředili. Milan Kerbr nám před zápasem říkal, ať to bereme jako výzvu. Ve standardkách mají neuvěřitelnou sílu, bylo to cítit. V první půli jsme udělali rohů až příliš. Tuším, že sedm. Popasovali jsme se s tím ale výborně. Je to zkušenost do dalších utkání. Když je budeme bránit tak dobře, góly dostávat nebudeme.“
Jak se vůbec stane, že hlídáte nejnebezpečnějšího hlavičkáře Gabriela?
„Je to standardní postup. Ve většině zápasů největší hrozbu soupeře hlídám já. Musím zaklepat, zatím se mi to daří.“
Jak se vám hrálo před kulisou vyprodaného Edenu?
„Skvěle. Myslím, že to byl zážitek i pro hráče Arsenalu. Atmosféra je tady neuvěřitelná. Pamatuji si na zápas s Bodö/Glimt, byl jsem na antidopingové kontrole, a hráč soupeře mi říkal, že kulisa byla fantastická. Lidem děkujeme, jsme rádi, že je máme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|2
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|3
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|8
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|9
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|10
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|11
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|12
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|13
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|14
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|15
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|16
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|19
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|20
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|21
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|22
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|23
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|24
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|25
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off