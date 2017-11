Pittsburgh má potíže! Voráček to neubrzdil a zranil hvězdného gólmana

Tak tady z toho by mohl pro Pittsburgh koukat pořádný problém. V pondělním derby proti Philadelphii se aktuální šampion NHL musel potýkat s brankářským problémem, Matt Murray odkulhal do šatny po střetu s Jakubem Voráčkem a nevypadal, že by byl zrovna připraven pro příští utkání. Pittsburgh přesto i s náhradním gólmanem Tristanem Jarrym vyhrál 5:4 v prodloužení.

Na ledě byl Murray do 36. minuty, tam do něj vletěl český útočník Flyers, kterému nevyšla zasekávačka podle představ a roztaženého brankáře natlačil na tyčku. Pořádnou chvíli Murraymu trvalo, než se zvedl a kamera si okamžitě vybrala na střídačce situaci sledující dvojku Tristana Jarryho. Za pár vteřin šel do akce, týmové hvězdě pomohli z ledu Justin Schultz a Sidney Crosby.

Když před rokem Murray chyběl, fantasticky za něj zaskočil Marc-Andre Fleury a pak se oba v červnu radovali se Stanley Cupem. Jenže Fleury je také na marodce, navíc ve Vegas... Jarry je ve dvaadvaceti letech mužem naprosto nezkušeným, první výhru v NHL si připsal teprve v sobotu. Murrayho čeká vyšetření v průběhu úterý, ale Pens zatím budou věřit mladičké dvojce. Aspoň to tak po utkání vypadalo.

„Věříme, že je to slušný gólman. Jeho 33 zákroků ze sobotní bitvy proti Tampě bylo jasným důkazem. To znamená, že v případě, že Murray nebude moci hrát, tak očekáváme, že Jarry za něj zaskočí. Věříme, že to dokáže," řekl celkem jasně trenér Mike Sullivan pro NHL.com.

Je pravda, že moc dalších možností v tuto chvíli nemá. Dvojkou mužstva byl na startu ročníku Antti Niemi, jenže jeho mizerné výkony znamenaly rozhodnutí o přesunu na farmu, ke kterému nakonec nedošlo. Z listiny nechráněných hráčů, na kterou musel být zařazen, si ho vytáhla Florida. Dalším náhradním mužem je tedy Casey DeSmith, který má na kontě jeden start v NHL. Vše tedy ukazuje na Jarryho.

„Od té doby, co jsme ho viděli pořádně chytat, všichni víme, jak solidní náhradu za Murraym máme. Cítíme se s ním za zády dobře," řekl obránce Kris Letang pro triblive.

To hráči Pittsburghu potvrdili i v zápase. Jarry naskočil za stavu 2:1 pro Flyers a nakonec slavil vítězství 5:4 v prodloužení. To byla pro Philadelphii osmá porážka v řadě. „Už potřebujeme některý ze zápasů dotáhnout do konce," lamenotval trenér hostí Dave Hakstol, jehož parta pět z osmi bitev prohrála až po 60. minutách hry.

VIDEO: Sestřih utkání Pittsburgh - Philadelphia