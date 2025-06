Rekordman Mužík o nástupcích: Rada má našlápnuto na nového Warholma. Doba se posunula

Národní rekord na 400 metrů překážek se Jiřího Mužíka drží stejně jako dlouhé kudrnaté vlasy. Stříbrný medailista z ME 2002 ho vlastní už 28 let, pomalu se ale připravuje, že o metu přijde. Na atletické Zlaté tretře se prezentovali hned dva vlčáci, kteří jeho slavný výkon 48,27 sekundy z finále MS 1997 v Aténách můžou smáznout. Prvním je zkušený Vít Müller, druhým juniorský vicemistr světa Michal Rada. „Má našlápnuto na nového Warholma,“ říká Mužík o svém nástupci v lehké nadsázce.

Český historický výkon na dlouhých překážkách jako jeden z mála na dráze přetrvává z minulého století. Zdá se však, že čas se nachyluje. Vít Müller na Zlaté tretře vyrovnal svůj osobní rekord a výkonem 48,41 zůstává za Jiřím Mužíkem čtrnáct setin. Osmnáctiletý Michal Rada časem 49,08 zaběhnul juniorský rekord a v národních historických tabulkách se posunul na třetí místo po bok Lukáše Součka.

Jste připravený, že o rekord možná brzy přijdete?

„Poslouchám to ze všech stran a musím na to reagovat. Já na to vždycky říkám: ´Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly.´ Nesmíme zapomínat, jak se to technologicky posunulo. Když vidím, v čem jsem běhal před třiceti lety, připadám si jak puberťák. (směje se) Ale doba se posunula. Povrch v Ostravě bude neskutečně rychlý, běhaly se tam parádní časy. V posledních letech padají světové rekordy díky pokroku, běžci mají speciální tretry s karbonovými plátky. K překonávání všech možných rekordů je to dohání. Za nás byl jeden nadčlověk Kevin Young, který jednou na olympiádě v Barceloně běžel čas pod čtyřicet sedm, rekord z říše snů. Dnes to běhají téměř na každém závodě.“

České tabulky na 400 metrů překážek

Čas Jméno Rok 48,27 Jiří Mužík 1997 48,41 Vít Müller 2024, 2025 49,08 Lukáš Souček 1997 49,08 Michal Rada 2025 49,09 Štěpán Tesařík 2003

Jak hodnotíte Müllerovy a Radovy výkony?

„Víťa už delší čas potvrzuje, že je dobrý závodník. Musím před ním smeknout klobouk. Je perfektní, běhá výborné časy. Je to o tom, že časy, které předtím stačily, abyste vyhrál olympiádu, by dneska nebyly ani do trojky na mítinku. O něčem to vypovídá. Zrychlilo se. Mě spíš štvalo, že to trvalo tak dlouho, než se ke mně někdo přiblížil.“

Co říct k Michalu Radovi? Osmnáct let, mistr Evropy dorostu, juniorský vicemistr světa. Navíc má i podobně talentovanou sestru Ninu...

„Má to ve svých rukou. Je výbornej. Jsem velký kamarád s jeho trenérem Jirkou Coufem, závodili jsme spolu. Je to výborný trenér, který je schopen trénovat od dálky po dlouhé běhy. V Českých Budějovicích vychoval dva takovéhle překážkáře. Michalův čas 49,08 je parádní. Je pořád v juniorském věku, tady se máme asi na co těšit. Mladý Rada má našlápnuto na nového Warholma. V uvozovkách. (směje se) Nastartováno má pěkně. Je mu osmnáct, to je neuvěřitelné. Bude záležet, aby vydržel zdravotně, aby šly tréninky pořád dobrým směrem. Jirka mi o jejich trénincích něco říká. Věřím, že ho vede dobrou cestou. Až ho bude pouštět z Českých Budějovic, tak se klidně hlásím. Takového člověka bych klidně trénoval.“

V čem je jeho kouzlo?

„Má neskutečnou figuru. Je výborně rozvíjený. Skákal dálku, trojskok, kde má skočeno skoro patnáct metrů. I víceboj má výborný. Je perfektní, že ho rozvíjí všestranně… A nejde jen o něj. O víkendu na Gigantu, šampionátu juniorů a dorostu, se běhaly neuvěřitelné výkony. Dorostenec Tomáš Horák na čtvrtce běžel 46,12. To je čas z říše snů, vyrazil mi dech. To jsou až nesmysly, co jsou dneska děti schopné zaběhnout. Záleží, jestli už trénují vrcholově, nebo si s tím hrají. Ukáže čas, co je pravda. Ale mládí má nastartování výborně.“

Zpět k vaší disciplíně. Jestli vás někdo překoná, bude to dřív Müller, nebo Rada?

„Nevím, jestli už má mladý Rada na to běžet takhle rychle. Víťa už je kousek, tam to bude otázka času. Ale za mě mu to moc dlouho nevydrží. Ten mladý junior to potom převezme a bude to výborný nástupce. Bude třeba běžet pod osmačtyřicet. S takovým časem už se může dostat na velké mítinky a závodit na největších akcích.“

Co čekáte od Niny Radové, Michalova dvojčete, rovněž dorostenecké mistryně Evropy na 400 metrů překážek?

„Potkal jsem ji na Odložilovi, kde mi ji trenér představoval. I ona má neuvěřitelnou figuru. Sto osmdesát pět cenťáků, dlouhé nohy. Ještě jsem ji neviděl pořádně běžet, hodnotit ji nemůžu. Ale taky je slibný talent. Ten samý trenér, stejné geny, taky vyhrála dorostenecký evropský šampionát. Ty bláho, kdyby člověk vypadal jako ona, tak jsem běžel pod sedmačtyřicet! (směje se). Je to výborná sourozenecká dvojce. Budeme držet palce, ať tu naši disciplínu pořádně zvednou. Těším se na to.“

Nejstarší mužské rekordy na dráze