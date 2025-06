Priske o změnách: Někteří chtěli odejít, Vitík je na radaru. Kadeřábek? Zájem máme, ale...

Sparťané odjíždějí na soustředění v německém Grassau v pondělí. Dosud však po příchodu Briana Priskeho k týmu nepřivedli jedinou posilu. Vše skončilo oznámením Dominika Hollého z Jablonce a Santiaga Enemeho z Liberce.

Bavíte se o zásahu do kádru s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem?

„Neustále diskutujeme o nových hráčích, které zvažujeme přivést, ale také o těch, kteří nás mohou opustit. Nejde o jednoduché období, jak si lidé možná myslí. Máme za sebou velmi dlouhou sezonu, po které se hrály mezinárodní zápasy a turnaje hráčů do jednadvaceti let. Současně probíhá mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických, takže přestupové okno se rozjíždí trochu pomaleji, s kluby se nejedná až tak snadno, není to tak hladké. Rozhodně jsme ale aktivní na trhu a snažíme se vylepšit kádr nebo se přizpůsobit.“

Čemu se musíte v současné době přizpůsobit?

„Myslím, že pokud jste sledovali minulou sezonu, víte, že nás někteří hráči asi opustí. Jsou ve Spartě už dva, dva a půl nebo tři roky a možná je čas, aby se vydali za novou výzvou. Takže jsme rozhodně připraveni na všechno. Zároveň už jsme přivedli dva nové kluky, a to Hollého a Enemeho. Jen čekáme, až se vrátí spolu s reprezentanty z dovolené. V neděli podstoupí testy a v pondělí s námi odjedou na soustředění.“

Fanoušci očekávali po minulé sezoně velký zásah do kádru. Dokážete už říct, kolik změn je potřeba udělat?

„To je těžké odpovědět. Ale přemýšlíme o změnách, protože musíme. Jak jsem už řekl, někteří kluci jsou tady docela dlouho a někteří z nich nás chtěli opustit už v lednu, jiní dokonce loni v létě. Takže víme, že někteří mají zájem odejít. A současně jiné kluby se ptají na naše hráče. Třeba Viťas (Martin Vitík) je na radaru mnoha klubů, víme o tom. Spousta z nich má velkou kvalitu, ale pokud nás někdo opustí, musíme za něj přivést kvalitní náhradu. Minulou sezonu jsme skončili sedmadvacet bodů za Slavií, takže musíme dohnat spoustu bodů. Na ně se dá dosáhnout kvalitou, ale také týmovou prací.“

V posledních dnech se spekuluje o tom, že se přiblížil příchod obránce Pavla Kadeřábka. Zajímáte se o něj?

„Je jedním z hráčů, o kterých se bavíme. To je jasné. Když se chce kluk, který prošel Spartou, vrátit domů, tak samozřejmě o něj máme zájem. Všechno se ale musí sejít, musíme si říct, jak vnímáme kádr a jak si můžeme vzájemně pomoct. Na jeho pozici už máme dobré hráče, k dispozici je mladý Suchomel, který odehrál dobré EURO (šampionát do jednadvaceti let). Myslím, že mu to sedí víc vlevo, ale dokáže zahrát i vpravo. Ale ano, vždycky nás budou zajímat odchovanci, kteří mají správnou DNA, znají klub, tlak zápasů na Letné a fanoušků. Ale hledáme hlavně kvalitu.“

Máte za sebou téměř tři týdny po návratu do Sparty a také první zápas před fanoušky. Jaké to zatím je?

„Jsem opravdu šťastný, že jsem tady. Byly to skvělé týdny. A bylo docela snadné se adaptovat, protože znám prostředí a spoustu lidí v klubu, stejně tak stadion a jeho zázemí. Takže tohle mi hodně usnadňuje každodenní život, protože nemusím plýtvat energii, abych všechno poznal. Je to příjemné a docela hladké.“

Překvapilo vás, jak vás fanoušci přivítali? Přišlo jich necelých sedmnáct stovek.

„Fanoušci jsou tady úžasní, to jsem říkal už při prvním angažmá. Klub jsem pořád sledoval a vnímal jsem fanoušky, kteří dělají všechno, co mohou, aby kluky podpořili. A my to rozhodně potřebujeme. Víme, že poslední měsíce byly pro ně těžké, ale teď je naší prací, abychom zůstali pohromadě a ujistili se, že dokážeme dosáhnout výsledků, které chceme.“

Jste bez zraněných hráčů a reprezentantů, stále se nacházíte na startu přípravy. Přesto – mají fanoušci očekávat jinou Spartu?

„Stále čekáme na návrat patnácti hráčů, takže určitě musíme na některých taktických prvcích teprve začít pracovat. Když se podíváme na minulou sezonu, tak jsme inkasovali hodně gólů. Tohle musíme určitě zlepšit. Stejně tak v útoku jsme jich nedali tolik, kolik bychom měli. Nevytvářeli jsme dostatek nebezpečných situací, naše xG (hodnota očekávaných branek) byla z útočného hlediska docela nízká. Takže jsou taktické prvky a individuální detaily, které je třeba vylepšit. Budeme na tom pracovat.“

A s prvním výkonem jste spokojený?

„Myslím, že dnes šlo hlavně o fyzickou stránku, abychom dostali do kluků zátěž. Možná jsme předvedli i nějaké taktické prvky, kterých jsme se v minulých dnech jen trochu dotkli. Podívali jsme se jen na pár věcí a snažili se dostatečně připravit na soustředění, kde už to bude z herního hlediska lepší. Přesto první poločas byl v mnoha aspektech slušný.“

Proč Jan Kuchta nastoupil na pravém křídle?

„Může nám tam někdy pomoct. Dnes jsme se hlavně snažili dostat všechny hráče z áčka do stejné sestavy, což bylo docela obtížné. Samozřejmě ho jinak vidím jako útočníka, ale viděli jsme, že nám jako křídlo na pozici desítky může pomoct. Víme, že vždycky bude v pokutovém území agresivní. Je dobré mít vždycky víc možností a hráče, kteří dokážou zahrát na různých pozicích.“