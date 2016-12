Zachránce Chlapík: Je dobře, že mám sebevědomí. Každý má svou roli

PŘÍMO Z MONTREALU | Z bleskového dvojzápasu mají čtyři body. Po výhře s Finy padli čeští hokejisté na MS do 20 let se Švýcary 3:4 v prodloužení, ale i ten jeden bod se počítá. „Věřili jsme, že to ještě dotáhneme. I když jsme prohráli, dopadlo to aspoň takhle,“ vracel se k zápasu Filip Chlapík, který dvěma trefami v závěru třetí třetiny pomohl dohnat ztrátu. Jeho druhý zásah 16 vteřin před koncem třetí části přinesl vyrovnání.

V první třetině se zdálo, že budete mít zápas pod kontrolou, po přestávce šli ale Švýcaři do dvoubrankového vedení. Co se stalo?

„Hodně bránili, my hráli často u nich, ale neefektivně, každý to chtěl strhnout na sebe. To byla chyba. Ve třetí třetině jsme začali hrát, jak máme, všichni jsme chodili do brány. Věřili jsme, že to ještě dotáhneme. Všichni jsme se povzbuzovali. I když jsme prohráli, dopadlo to aspoň takhle.“

Podepsal se na průběhu krátký odstup mezi oběma zápasy?

„První utkání jsme končili v sedm hodin večer a v jednu odpoledne šli do dalšího zápasu. Kluky bolely nohy, byli jsme unavení, ale měli jsme první třetinu na to se z toho dostat. Neodehráli jsme to špatně, všichni se snažili, věřili jsme v naši sílu. Příště to musíme hrát víc organizovaně.“

VIDEO | Podíveje se na sestřih zápasu Česko - Švýcarsko

Co byste řekl ke svým dvěma gólům?

„Jsem za ně samozřejmě rád. Potěší to, ale prohráli jsme v prodloužení. A bylo by hezčí brát dva body než jen jeden.“

Ale když jste 16 vteřin do konce zachránil bod, tak to musela být přece jen eurofie...

„Samozřejmě, vždycky je lepší aspoň bod než vůbec nic. Vyrovnávat na 3:3 je skvělé. Ať ten gól dal kdokoli. Ale bohužel hned po začátku prodloužení jsme inkasovali. Je to loterie, oni to vypíchli z obranného pásma, odrazilo se to k jejich hráči. Ten to dobře proměnil. Můžeme být rádi za ten jeden bod.“

Teď máte čtyři ze dvou zápasů. To je na druhou stranu velmi dobré, co myslíte?

„Kdyby nám to někdo tvrdil před turnajem, všichni bychom to brali. Hlavně po tom, co jsme předvedli v přípravě. Stmelili jsme se, jedeme na stejné vlně, máme stejný cíl. A to je hlavní.“

Nebyli jste na sebe trošku naštvaní kvůli vyloučením, kterými jste to Švýcarům ulehčili?

„Vždycky to je blbý, když to bylo 0:2, každý to chtěl strhnout, snažili jsme se hrát tvrdě. Na to si musíme dávat pozor, už v předchozích letech to byla naše velká bolest a vždycky se nám to vymstilo.“

Na vaší hře bylo vidět sebevědomí. Vyplývá to i z toho, že se vám skvěle daří v OHL?

„Měl jsem dobré léto, dobře se připravil. To každému pomůže a v sezoně se to potvrzuje. Podařil se mi i kemp v Ottawě a šel jsem do sezony s čistým svědomím, že jsem odvedl dobrou práci. Hlavně se snažím ji užívat, každý zápas. To je hlavní.“

Tím, že patříte mezi nejproduktivnější hráče soutěže, se od vás i na šampionátu očekávají body a to, že budete patřit ke klíčovým hráčům...

„Samozřejmě bych chtěl dávat góly, být lídr týmu, ale spokojím se s každou rolí. Tady každý hráč může skórovat, každý má svoji roli. Jsem rád, že jsem se trefil a je dobře, že mám takové sebevědomí.“