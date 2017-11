Birner poklekl a vypálil: Jednou za sezonu to vyjde. A vždycky na Švédy

Po jeho zásahu na začátku druhé třetiny vedlo Česko 2:1, bylo hej. Ovšem ne až úplně do konce. Domácí výběr rozhodl o svém triumfu v poslední části, kdy si soupeře dvakrát vyťukal do prázdné branky.

„Máte to těžší než v klubu, tady se sejdete, každý je zvyklý na trochu něco jiného a bohužel to v zápase bylo znát. Ti jejich techničtí hráči si nás vycvičili. Platilo to i na druhé straně, my taky využili dvě přesilovky, oni si to asi taky představovali jinak. Jenže víc možností na početní výhodu jsme neměli, oni ano,“ mrzelo Michala Birnera.

Pozitivní na měření se Švédskem ale bylo, že jeho spolupráce s Michalem Řepíkem je dál pětihvězdičková. Cítili jste, když spolu vletěli na led.

Je jedno, že Birner nastupuje za švýcarský Fribourg a Řepík za Slovan Bratislava. První hraje švýcarskou ligu, druhý KHL. Zase to tam bylo. Jízda na stejné vlně. A pekelně rychlá. „Když máte s někým odehráno tolik, co my dva spolu, je to tam. Nejsme vedle sebe v klubu, ale jakmile se sejdeme na tréninku, chemie tam cítit je,“ hned si zase uvědomil zajeté automatismy Birner.

Stejně jako na šampionátu v Rusku v roce 2016 s nimi tentokrát nastupoval Jan Kovář. Často se spíš držel zpátky a parťáky jistil, kdyby něco neklaplo. „S Kovinem jsme odehráli taky jedno celé mistrovství, ví, co od nás čekat. Nejsme hráči jako Mozjakin, jsme malinko jiní. Snaží se nám vyhovět, co nejvíc to jde. Myslím, že to nebylo špatné,“ komentoval spolupráci střelec druhého českého gólu.

Mimochodem, při něm ukázal svoji libůstku. Do střely se tak položí, že pálí až z kleku. „Jednou za sezonu to vyjde. A vždycky to nějak vychází na ty Švédy. Docela jsem si na tu střelu ale v danou chvíli věřil, byl jsem uprostřed, hned mi bylo jasné, co udělám. Žádné vymýšlení, střela na lapačku,“ popisoval svoje myšlenkové pochody.

Podobný kousek by se ale daleko víc hodil v únoru na olympiádě. Pokud s Řepíkem dál budou pokračovat ve stejném tempu, nominace bude jenom těžko bez nich. „No jo, člověk nikdy neví, kdy tenhle gól přijde. Možná to teď bylo moc brzy,“ usmál se.

Třeba to ale může být výjimečný ročník, kdy nemusí zůstat u jednoho pokleknutí a cinknutí puku o tyč do brány. „Třeba to tak bude, přijde dobrá sezona a dopadne to. Ale teď už spíš musíme myslet na pátek a zápas ve Finsku se Švýcarskem. Hlavně zůstávat co nejvíc v pěti a snažit se o co největší střeleckou aktivitu, i když nepadne gól, jsou tam závary, odražené puky. To by měla být naše hrapo celých šedesát minut,“ dodal.