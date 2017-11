Bratislava se třese, může přijít o MS v hokeji 2019. Nahradí ji Praha?

Hlavním svízelem je Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě, zamýšlené to hlavní pódium pro hokejovou reprezentační smetánku, který se urgentně hlásí o rekonstrukci. Ta by se měla vyšplhat až na 5 milionů eur (asi 125 milionů korun), které má zaplatit město Bratislava. Tedy na papíře, město se zaplacení zříká a přehazuje odpovědnost na Slovenský svaz ledního hokeje (SZLH), nebo stát.

Že je rekonstrukce stadionu naprosto nezbytná, potvrdila i delegace z Mezinárodní hokejové federace (IIHF), která bratislavskou arenou před měsícem procházela.

"Po návštěvě nám sepsali věci, které je třeba opravit. Jde například o rekonstrukci chladícího systému, výměnu mantinelů a jiných věcí, které od posledního slovenského MS v roce 2011 už prostě nesplňují kritéria," popsal pro slovenký deník Nový Čas prezident SZLH Martin Kohút a pokračoval.

"Všechny požadavky inspekce jsme sepsali a přeposlali na bratislavský magistrát, který je majitelem areny."

Šéfa slovenského hokeje Kohúta výsledná cena za rekonstrukci domácího stánku Slovanu Bratislava, účastníka KHL, překvapila. Na košickou Steel Arenu, druhý stadion pro MS, která také potřebuje nový háv, bude potřebovat jen jeden milion eur (25 milionů korun).

"My jsme s tou sumou nepřišli, vyčíslil ji magistrát Bratislavy na základě vznesených připomínek u IIHF. Zajímalo by mě velmi, jak k té ceně došli. Povím to takhle: hala od roku 2011 vydělává ročně z různých akcí a pronájmu plus minus 2 miliony eur. Ale je třeba se o ní starat, investovat do údržby a modernizace, ale ne z ní je těžit," má jasno Kohút.

Prezident SZLH pro Nový Čas potvrdil, že by celá situace mohla vyústit i do kritického scénáře, že by o hokejové dostaveníčko nepřišlo jen hlavní město Bratislava, ale dokonce celé Slovensko.

"Ano, to je bohužel realita. Pokud do června 2018, kdy je kongres Mezinárodní hokejové federace, neposkytne město Bratislava finance na opravy, hrozí dva scénáře. Buď přijdeme kompletně o celé MS 2019, nebo přijdeme o Bratislavu jako jedno z hracích měst. Tu by jako hlavní dějiště musela nahradit jiná metropole, v okolí je Praha, Vídeň nebo Budapešť. Tam by se turnaj mohl také odehrát," přiznal Kohút.

Vysoká suma na rekonstrukci Zimního stadionu Ondreje Nepely zaskočila i primátora města Iva Nesrovnala, který plánuje poslat na vedení areny kontrolu.

"Byl jsem informovaný o tom, v jak nevyhovujícím stavu je celkem nedávno otevřený stadion je. Že jeho rekonstrukce by nás mohla stát neuvěřitelných pět milionů korun. Tato informace byla pro mě šokující i proto, že město stadion stále splácí, příští rok vyplatí poslední splátku šesti milionů eur. Blížící se MS bude hostiti Bratislava, náležitá reprezentace našeho města je proto velmi důležitá. Než ale přistoupíme k opravám, zjistíme si reálný stav věcí," uzavřel pro Nový Čas Nesrovnal.