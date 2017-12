Jandač věří obouchaným koním. Mají chuť se bít, vysvětluje

Ostřílená garda hlásí comeback. Do hokejového nároďáku se vrací například mistři světa 2010 jako je hradecký útočník Petr Koukal nebo třinecký střelec Martin Růžička. Zkušenost z minulých olympiád přináší sparťanský bek Zbyněk Michálek. „Bereme to nejlepší, co máme k dispozici. Jinam sáhnout nelze. Kluci mají opět chuť se bít pro nároďák a přesně to potřebujeme,“ objasnil vůdce české střídačky, která bude mít na ruském turnaji věkový průměr kolem 29 let.

Na ruský turnaj jste povolal řadu reprezentačních navrátilců. Co rozhodlo pro nominaci útočníků Martina Erata s Petrem Koukalem nebo třeba obránce Zbyňka Michálka?

„V extralize mají výkonnost, tudíž jim chceme dát prostor a prověřit je v mezinárodním hokeji. S Martinem Eratem jsme byli domluvení dopředu, že dostane pozvánku na Channel One Cup. Koukal je zkušený hráč a jeden z nejlepších a nejchytřejších centrů. Takže nevidím důvod, proč bych ho neoslovil. U Zbyňka je to trochu složitější. Naskočil do rozjetého vlaku. Je to však borec sršící na ledě zkušeností a přehledem. Jeho rychlost stále není optimální, ale tu může nahradit právě poziční hrou se skvělou přihrávkou. Z toho důvodu ho chci vidět. Před sezonou nám odešli do zámoří tři obránci, na kterých jsme chtěli stavět. Musíme tak brát sílu, kterou máme k dispozici a věřit, že se nakopnout tak, aby byli důstojnými hráči pro nároďák.“

Vaše soupiska je poměrně široká. Z jakého důvodu berete na Channel One Cup pět formací?

„Je to z hlediska logistiky, kterou nám turnaj nabízí. Před měsícem na Karjale jsme hodně cestovali. Nyní začínáme utkáním v Praze, což vítáme. Někteří hráči z KHL totiž dorazí až den před zápasem a je pravděpodobné, že většina z nich si ve středu proti Finsku nezahraje. Výjimkou je Tomáš Filippi a Dominik Furch. Oba nastoupí do prvního zápasu.“

Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač komentuje situaci kolem olympijského turnaje po vyloučení Ruska ze strany MOV.

Na olympijské generálce bude chybět třeba Jan Kovář nebo Lukáš Radil. Proč se nezapojí?

„Neříkám, že mají jistou olympijskou nominaci, ale odjezdili toho již spoustu a my jim chceme dát trochu prostoru na odpočinek. To samé platí i u dvojčat Michala Birnera a Řepíka. Bohužel nás i nyní postily zranění. Týká se to Robina Hanzla, který měl naposledy problémy se srdcem a momentálně ho trápí koleno. Teď chceme prostě vidět i jiné kluky.“

Jako třeba třinecký kanonýr Martin Růžička?

„Přesně tak.“

Figuroval ve vašich plánech již delší dobu, nebo vás zaujala jeho současná forma?

„Dlouhodobě jsem ho v hlavě neměl. Martina znám velmi dobře a s jeho formou, kterou nyní má, si nominaci zkrátka zasloužil. Myslím, že kdyby jí nedostal, tak byste se určitě zákonitě ptali, proč jsem ho nepozval. (směje se) Momentálně k dispozici lepšího hráče nemáme a on má velkou fazonu, zkušenost a chuť. Martin je povahy, která nesnáší prohry. Přesně takové hráče potřebuji. Na druhou stranu vím, že je to kluk, který se v nároďáku a ani v Rusku nikdy dlouhodobě neprosadil. Většinou byl pointmaker, který sbíral body v Třinci. V tento čas má však pořádnou chuť a patří k nejlepším, které máme.“

Kolik prostoru plánujete dát lídru třineckých Ocelářů na turnaji?

„Rozhodně nastoupí v prvních dvou lajnách.“

Měly některé kluby problém s uvolněním hráčů pro prosincový podnik EHT?

„To ne, ale třeba u Roberta Kousala z Davosu mě to vždy hodně baví. Kdykoliv se blíží nominace, tak mi zazvoní telefon a volá mi jeho kouč Arno Del Curto, který Roberta totálně shodí s tím, že je špatný a kondičně nepřipravený. Takhle to bylo i minulou sezonu, poté co Davos vypadl v play off. Kousal dostal pozvánku a on se hned ozval, abych ho nebral s tím, že by to byla jen ztráta času. Měl si prý obléknout tričko a trenky a jít dřít na suchou přípravu. Robert přitom patří k hráčům, kteří jsou schopní v týmu nějak produkovat. Bude to zřejmě tím, že ve švýcarské lize je drtivá konkurence. Stejně však nechápu, proč bych ho neměl povolávat, když se drží pořád ve druhé pětce.“

Na poslední akci před Hrami půjdou do brány potencionální olympionici Dominik Furch a Pavel Francouz. Existovala ještě jiná gólmanská varianta?

„Ne, sázím na hráče, kteří mají něco odchytáno. Potřebuji kluky, kteří se nesloží z olympijské atmosféry hned v prvním utkání. Samozřejmě se může stát, že by to zvládl i někdo jiný. My všechny české brankáře sledujeme. Šimon Hrubec má výbornou formu v Lize mistrů, Dominik Hrachovina chytá skvěle ve Finsku. Víme o nich. Jednou se na ně v nároďáku určitě dostane. Na co kdyby a možná teď hrát nemůžeme. Nemám čas na to, abych točil gólmany jako se spodním prádlem. A to platí u všech hráčů. Bereme ty nejlepší borce, které máme k dispozici. Sáhnout jinam a po mladších nejde. U nich mě totiž celkem hodně mrzí, že nemají ten správný zápal, se kterým by zkušeným borcům šlapali na paty. Pozoruji to a jsem zklamaný. Mladých se zápalem máme málo.“