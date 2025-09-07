Hrůza v dorostu. Kouč škrtil sudího: Zm*de! Bitka hráčů s diváky, dvakrát přijela policie
Situace, které na fotbale opravdu vidět nechcete. Tak by se dalo krátce shrnout utkání 1.A třídy dorostu Ústeckého kraje mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem. Hostující kouč Lukáš Rusník v něm teprve sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu chytil pod krkem a škrtil. Zápas po 27 minutách předčasně skončil, kvůli rvačce mezi diváky a hráči Ervěnic musela přijet i policie.
Celý konflikt vyvolala situace z 25. minuty, kdy byl po drsném zákroku na domácího Filipa Lošonského vyloučen ervěnický Vojtěch Jirát. Zraněný hráč musel záchrankou odjet na urgentní příjem, měl potíže s dýcháním a podezření na zlomená žebra.
Situaci neustál kouč hostů Lukáš Rusník, který podle zápisu o utkání se slovy „Ty zmrde jeden, já ti napálím“ vnikl na hrací plochu, sedmnáctiletého rozhodčího Svobodu chytil pod krkem a vší silou ho začal škrtit, což se navíc mělo opakovat. Až samotní hráči zabránili trenérovi v dalším napadání. „Rád bych uvedl, že jsem byl na utkání vybaven zelenou páskou z projektu FAČR Začínám – Respekt. Hostující tým a funkcionáři to zcela ignorovali. Těžko se pak divit, kolik rozhodčích skončí s kariérou po takových incidentech,“ napsal Svoboda.
Po zmíněném napadení se navíc strhla rvačka mezi diváky za hrazením a hostujícími fotbalisty, i sám kouč Rusník měl jednoho z fanoušků napadnout. Kvůli této bitce musela na místo dorazit policie.
Celý incident ale pokračoval. Michal Rusník, otec trenéra hostů a funkcionář, neoprávněně vstoupil na hrací plochu, kde chtěl konzultovat Jirátovo vyloučení a vyhrožoval rozhodčím, které chtěl i napadnout. Podle zprávy z utkání dokonce nerespektoval ani přivolané policisty, s jedním z nich se měl pustit do slovní výměny.
Hlavní pořadatel před incidentem odjel
Hosté den po zápase podali oficiální protest. „Pan Michal Rusník, divák hostů, šel zabránit šarvátce mezi domácími a hostujícími hráči a postrannímu rozhodčímu přitom oznámil, že zápas nezvládají, přičemž byl fyzicky odstrčen a slovně napaden p. Rakem (AR1, pozn. redakce.) se slovy „Vypadni, ty nulo a drž hubu, vole“ před zraky 15 svědků. Pomezní rozhodčí pan Rak následně mladého hlavního rozhodčího nenechal dělat vlastní rozhodnutí. Následně hlavní rozhodčí řekl panu Rusníkovi „Drž hubu, vole“ a šel pryč. Pak přišel trenér hostů Lukáš Rusník a hlavního rozhodčího chytl za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčil ho,“ popisují hosté.
Rozhodčí nakonec utkání za stavu 0:0 ve 27. minutě ukončil. Poté, co policie ukončila zásah, vstoupil Michal Rusník do kabiny rozhodčích a chtěl své poznatky uvést v zápisu, na což ale neměl právo, protože v utkání neměl žádnou funkci. Pak prý chtěl sudí napadnout, v čemž mu zabránil hlavní pořadatel a vedoucí domácích. A proto byla znovu přivolána policie.
Během utkání byl navíc problém také s pořadatelskou službou. „Pořadatelská služba nebyla na utkání přítomna, ani hlavní pořadatel, který uvedl, že v inkriminovaný okamžik někam odjel na 15 minut a v době incidentu nebyl na stadionu. Nikdo z dalších pořadatelů nebyl přítomen, aby zajistil jednak bezpečnost rozhodčích, ale také ostatních aktérů utkání,“ popsal napadený rozhodčí Svoboda.
I on sám skončil v péči lékařů. „Po utkání mi vlivem škrcení a cloumání bylo nevolno, bolel mě krk, motala se mi hlava. Kolega AR1 mě odvezl do nemocnice na urgentní příjem. Po provedení vyšetření bylo lékařkou konstatováno povrchové poranění šíje. Doporučen klidový režim a v případě potíží vyhledání lékařské pomoci,“ uvedl mladý sudí, který zároveň podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.
Celou situací se teď bude zabývat disciplinární komise i policejní orgány.