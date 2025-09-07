Předplatné

Turecko - Španělsko 0:6. Rigo rozhodl o výhře Slovenska, Nizozemci se trápili

Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční senzační vítězství nad Německem a v Lucembursku zvítězili 1:0. Němci se oklepali z bratislavského šoku a doma porazili Severní Irsko 3:1.

Nizozemci se nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0 a vrátila se na první místo skupiny J. Belgie doma porazila Kazachstán vysoko 6:0.

Španělé začali v Konye v šesté minutě, kdy pouť za vysokým vítězstvím odstartoval Pedri. Do přestávky ještě dvakrát zvýšil Merino a v 57. minutě už záložník Arsenalu zkompletoval premiérový hattrick. Mezitím stihl ještě skórovat Torres, jenž v první půli nahradil zraněného Williamse, a konečný výsledek pečetil opět Pedri.

Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.

Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre před Turky a na vedoucí Španěly ztrácejí tři body. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.

Bývalý hráč Baníku rozhodl

Slovenští fotbalisté v Lucemburku zvítězili díky zásahu bývalého hráče Baníku Tomáše Riga z 90. minuty. Svěřenci Francesca Calzony jsou po dvou utkáních stoprocentní a bez inkasované branky vévodí tabulce skupiny A o skóre před Severními Iry.

Ti dnes v Kolíně nad Rýnem nestačili na domácí Němce 1:3. V sedmé minutě otevřel skóre Gnabry, ale hosté ještě do poločase srovnali po gólu Price. O prvních třech bodech ve druhém dějství rozhodli Amiri a Wirtz. Svěřenci Juliana Nagelsmanna jsou v „áčku“ třetí o skóre za dnešními soupeři.

Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.

Polsko doma zvítězilo nad Finskem 3:1 a na druhém místě skupiny G odskočilo dnešnímu soupeři na tři body. O branky se postarali Cash, Lewandowski a Kamiňski, za Finy Kallman. Svěřenci Jana Urabana jsou o skóre za Nizozemci, kteří však odehráli o zápas méně.

Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J náskok bodu na druhé Velšany a čtyř na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Vysoké vítězství Belgie dirigovali bývalí spoluhráči z Manchesteru City Kevin De Bruyne a Jeremy Doku, oba vstřelili po dvou brankách.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina A:
Německo - Severní Irsko 3:1 (1:1)
Branky: 7. Gnabry, 69. Amiri, 72. Wirtz - 34. Price.

Lucembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Branka: 90. Rigo.

#TýmZVRPSkóreB
1Slovensko22003:06
2Sev. Irsko21014:43
3Německo21013:33
4Lucembursko20021:40

    Skupina E:
    Gruzie - Bulharsko (2:0)
    Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze

    Turecko - Španělsko 0:6 (0:3)
    Branky: 22., 45.+1 a 57. Merino, 6. a 62. Pedri, 53. Torres.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Španělsko22009:06
    2Gruzie21015:33
    3Turecko21013:83
    4Bulharsko20020:60

      Skupina G:
      Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2)
      Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.

      Polsko - Finsko 3:1 (2:0)
      Branky: 27. Cash, 45.+2 Lewandowski, 55. Kamiňski - 88. Kallman.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Nizozemsko431014:310
      2Polsko53118:410
      3Finsko52126:87
      4Litva50325:73
      5Malta50231:122

        Skupina J:
        Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0)
        Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.

        Belgie - Kazachstán 6:0 (2:0)
        Branky: 42. a 84. De Bruyne, 44. a 60. Doku, 51. Raskin, 87. Meunier.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Makedonie532011:211
        2Belgie431017:410
        3Wales531111:610
        4Kazachstán51043:113
        5Lichtenštejnsko50050:190

