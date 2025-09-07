Turecko - Španělsko 0:6. Rigo rozhodl o výhře Slovenska, Nizozemci se trápili
Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční senzační vítězství nad Německem a v Lucembursku zvítězili 1:0. Němci se oklepali z bratislavského šoku a doma porazili Severní Irsko 3:1.
Nizozemci se nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se nejlepším střelcem nizozemské reprezentace. Gruzie doma porazila Bulharsko 3:0 a připsala si první body do tabulky skupiny E. Severní Makedonie deklasovala Lichtenštejnsko 5:0 a vrátila se na první místo skupiny J. Belgie doma porazila Kazachstán vysoko 6:0.
Španělé začali v Konye v šesté minutě, kdy pouť za vysokým vítězstvím odstartoval Pedri. Do přestávky ještě dvakrát zvýšil Merino a v 57. minutě už záložník Arsenalu zkompletoval premiérový hattrick. Mezitím stihl ještě skórovat Torres, jenž v první půli nahradil zraněného Williamse, a konečný výsledek pečetil opět Pedri.
Gruzínce nasměrovala za vítězstvím hlavní hvězda týmu Kvaracchelija, k němuž se ještě před přestávkou přidal premiérovým reprezentačním gólem Nika Gagnidze. V 65. minutě uzavřel skóre útočník Mikautadze. Letní posila Villarrealu dala 21. gól v národním mužstvu a k vyrovnání rekordu Šoty Arveladzeho mu schází pět branek.
Svěřenci Willyho Sagnola jsou se třemi body o skóre před Turky a na vedoucí Španěly ztrácejí tři body. Bulhaři jsou po dvou odehraných zápasech bez bodu a mají skóre 0:6.
Bývalý hráč Baníku rozhodl
Slovenští fotbalisté v Lucemburku zvítězili díky zásahu bývalého hráče Baníku Tomáše Riga z 90. minuty. Svěřenci Francesca Calzony jsou po dvou utkáních stoprocentní a bez inkasované branky vévodí tabulce skupiny A o skóre před Severními Iry.
Ti dnes v Kolíně nad Rýnem nestačili na domácí Němce 1:3. V sedmé minutě otevřel skóre Gnabry, ale hosté ještě do poločase srovnali po gólu Price. O prvních třech bodech ve druhém dějství rozhodli Amiri a Wirtz. Svěřenci Juliana Nagelsmanna jsou v „áčku“ třetí o skóre za dnešními soupeři.
Nizozemci sice ve 33. minutě měli dvougólový náskok po brankách Depaye a Quintena Timbera, ale domácí Litevci ještě do přestávky srovnali zásluhou Gineitise a Girdvainise. O vítězství favoritů rozhodl v 64. minutě novopečený rekordman Depay.
Polsko doma zvítězilo nad Finskem 3:1 a na druhém místě skupiny G odskočilo dnešnímu soupeři na tři body. O branky se postarali Cash, Lewandowski a Kamiňski, za Finy Kallman. Svěřenci Jana Urabana jsou o skóre za Nizozemci, kteří však odehráli o zápas méně.
Makedonci po vysokém vítězství nad Lichtenštejnskem mají v čele skupiny J náskok bodu na druhé Velšany a čtyř na třetí Belgičany, favorité skupiny ale mají k dobru dva zápasy. Vysoké vítězství Belgie dirigovali bývalí spoluhráči z Manchesteru City Kevin De Bruyne a Jeremy Doku, oba vstřelili po dvou brankách.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina A:
Německo - Severní Irsko 3:1 (1:1)
Branky: 7. Gnabry, 69. Amiri, 72. Wirtz - 34. Price.
Lucembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Branka: 90. Rigo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Sev. Irsko
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|3
Německo
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|4
Lucembursko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
Skupina E:
Gruzie - Bulharsko (2:0)
Branky: 30. Kvaracchelija, 44. Gagnidze, 65. Mikautadze
Turecko - Španělsko 0:6 (0:3)
Branky: 22., 45.+1 a 57. Merino, 6. a 62. Pedri, 53. Torres.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|9:0
|6
|2
Gruzie
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|3
Turecko
|2
|1
|0
|1
|3:8
|3
|4
Bulharsko
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
Skupina G:
Litva - Nizozemsko 2:3 (2:2)
Branky: 36. Gineitis, 43. Girdvainis - 11. a 64. Depay, 33. Q. Timber.
Polsko - Finsko 3:1 (2:0)
Branky: 27. Cash, 45.+2 Lewandowski, 55. Kamiňski - 88. Kallman.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|4
|3
|1
|0
|14:3
|10
|2
Polsko
|5
|3
|1
|1
|8:4
|10
|3
Finsko
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|4
Litva
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|5
Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Severní Makedonie - Lichtenštejnsko 5:0 (1:0)
Branky: 15. Elmas, 52. Bardhi, 57. Churlinov, 83. Qamili, 90. Stankovski.
Belgie - Kazachstán 6:0 (2:0)
Branky: 42. a 84. De Bruyne, 44. a 60. Doku, 51. Raskin, 87. Meunier.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Makedonie
|5
|3
|2
|0
|11:2
|11
|2
Belgie
|4
|3
|1
|0
|17:4
|10
|3
Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|4
Kazachstán
|5
|1
|0
|4
|3:11
|3
|5
Lichtenštejnsko
|5
|0
|0
|5
|0:19
|0