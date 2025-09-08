Čeští tenisté na US Open: Ukousli si 100 milionů! Kolik kdo bral?

Autor: as
Muchová si na US Open vydělala z Čechů nejvíc.
Karolína Muchová do semifinále US Open neprošla
Česká tenistka Karolína Muchová
Karolína Muchová do semifinále US Open neprošla
Karolína Muchová do semifinále US Open neprošla
Karolína Muchová do semifinále US Open neprošla
Karolína Muchová do semifinále US Open neprošla
Karolína Muchová během osmifinálovém na US Open
Karolína Muchová během osmifinálovém na US Open
Karolína Muchová hraje o postup do čtvrtfinále US Open
Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2
Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2
Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2
Karolína Muchová porazila v českém derby krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2
Karolína Muchová na US Open
Karolína Muchová na US Open
Radost Karolíny Muchové
Karolína Muchová na US Open porazila Venus Williamsovou
Karolína Muchová na US Open porazila Venus Williamsovou
Karolína Muchová na US Open porazila Venus Williamsovou
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Karolína Muchová na turnaji v Montrealu
Muchová si na US Open vydělala z Čechů nejvíc.
Barbora Krejčíková na Jessicu Pegulaovou nestačila
Barbora Krejčíková na Jessicu Pegulaovou nestačila
Barbora Krejčíková na US Open dohrála ve čtvrtfinále
Americká tenistka Taylor Townsendová padla v boji na US Open s Barborou Krejčíkovou
Americká tenistka Taylor Townsendová padla v boji na US Open s Barborou Krejčíkovou
Česká tenistka Barbora Krejčíková uznala, že na US Open prožila zřejmě nejbláznivější zápas kariéry
Barbora Krejčíková při bitvě s Taylor Townsendovou na US Open

Kam se hrabe ikonická řeka Klondike, tohle byla zlatá horečka! Vždyť na grandslamovém US Open se hrálo o největší prize money v historii tenisu! Kolikpak si vyrýžovali čeští zlatokopové? Celkově přes sto milionů korun!

Turnajová dotace se blížila dvěma miliardám »kaček« a vidina pořádné odměny našince pěkně rozpumpovala. Letošní US Open je z českého pohledu tím nejúspěšnějším v historii!

Zlatá »Muška«

Přestože hlavní jackpoty ve výši pěti milionů dolarů (104 mil. Kč) pro vítěze dvouher se Čechů netýkaly, z chutného krajíce si ukousli přes pět procent prize money. Nejvíce Karolína Muchová (29): Za účast ve čtvrtfinále singlu inkasovala stejně jako Vondroušová, Krejčíková a Lehečka 13,9 milionu korun, ale na český trůn jí pomohl milionový bonus z kontroverzního turnaje v mixu. „Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že s tím, jak mi to úplně nelítá, kam bych chtěla, se dostanu do čtvrtfinále, tak bych to vzala,“ culila se »Muška«.

Poražení z prvního kola včetně loučící se legendy Kvitové brali přes dva miliony, i za porážku v prvním kole kvalifikace se inkasovalo přes půl milionu . Letošní New York byl zkrátka výhrou pro každého. 

Top české výdělky (v Kč)

Muchová14,9 mil.
Vondroušová14,2 mil.
Krejčíková14,2 mil.
Lehečka13,9 mil.
Macháč9,7 mil.
Siniaková7,6 mil.
Nosková5,3 mil.
Valentová3,2 mil.
Menšík3,2 mil.
Bouzková2,3 mil.
Kvitová2,3 mil.
Kopřiva2,3 mil.

Pozn.: Celkem všichni Češi shrábli 101,3 mil. Kč

Témata:  US OpenKarolína MuchováNew YorkKlondike

Související články



Články odjinud