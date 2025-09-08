Čeští tenisté na US Open: Ukousli si 100 milionů! Kolik kdo bral?
Kam se hrabe ikonická řeka Klondike, tohle byla zlatá horečka! Vždyť na grandslamovém US Open se hrálo o největší prize money v historii tenisu! Kolikpak si vyrýžovali čeští zlatokopové? Celkově přes sto milionů korun!
Turnajová dotace se blížila dvěma miliardám »kaček« a vidina pořádné odměny našince pěkně rozpumpovala. Letošní US Open je z českého pohledu tím nejúspěšnějším v historii!
Zlatá »Muška«
Přestože hlavní jackpoty ve výši pěti milionů dolarů (104 mil. Kč) pro vítěze dvouher se Čechů netýkaly, z chutného krajíce si ukousli přes pět procent prize money. Nejvíce Karolína Muchová (29): Za účast ve čtvrtfinále singlu inkasovala stejně jako Vondroušová, Krejčíková a Lehečka 13,9 milionu korun, ale na český trůn jí pomohl milionový bonus z kontroverzního turnaje v mixu. „Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že s tím, jak mi to úplně nelítá, kam bych chtěla, se dostanu do čtvrtfinále, tak bych to vzala,“ culila se »Muška«.
Poražení z prvního kola včetně loučící se legendy Kvitové brali přes dva miliony, i za porážku v prvním kole kvalifikace se inkasovalo přes půl milionu . Letošní New York byl zkrátka výhrou pro každého.
Top české výdělky (v Kč)
|Muchová
|14,9 mil.
|Vondroušová
|14,2 mil.
|Krejčíková
|14,2 mil.
|Lehečka
|13,9 mil.
|Macháč
|9,7 mil.
|Siniaková
|7,6 mil.
|Nosková
|5,3 mil.
|Valentová
|3,2 mil.
|Menšík
|3,2 mil.
|Bouzková
|2,3 mil.
|Kvitová
|2,3 mil.
|Kopřiva
|2,3 mil.
Pozn.: Celkem všichni Češi shrábli 101,3 mil. Kč