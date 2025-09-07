Alcaraz ovládl US Open! Ve finále porazil Sinnera a vystřídá ho na postu jedničky
Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál podruhé US Open a získal šestý grandslamový titul. Ve finále porazil na newyorském betonu úřadujícího šampiona Itala Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a vystřídá ho na postu světové jedničky. Utkání, které v hledišti sledoval i americký prezident Donald Trump, ovládl za dvě hodiny a 42 minut.
Dvaadvacetiletý Alcaraz vybojoval druhý grandslamový titul v sezoně a navázal na letošní triumf z Roland Garros. Sinnerovi oplatil porážku z finále ve Wimbledonu. Turnaj ve Flushing Meadows vyhrál po třech letech a vylepšil si proti Sinnerovi vzájemnou bilanci na 10:5. V poměru vítězných míčů ho dnes předčil 41:21.
O dva roky starší Sinner nevyužil šanci vybojovat třetí grandslamovou trofej v sezoně a pátou celkově. Nestal se ani prvním tenistou od Švýcara Rogera Federera v roce 2008, který by titul na US Open obhájil. Na turnajích „velké čtyřky“ na betonových dvorcích prohrál po 27 zápasech.
Dva stejní hráči na sebe potřetí v grandslamovém finále v jedné sezoně narazili v tzv. open éře poprvé. Duel na dvorci Arthura Ashe začal kvůli bezpečnostním opatřením spojených s účastí prezidenta Trumpa s takřka hodinovým zpožděním.
Úvodní set získal Alcaraz. Hned v prvním gamu prolomil Sinnerův servis, nepovolil mu jediný brejkbol a po dalším získaném podání v sedmé hře sadu doservíroval. Španěl udělal v prvním setu jen dvě nevynucené chyby, Sinner jich měl devět.
Ve druhé sadě obhájce titulu Sinner zpřesnil. Ve čtvrtém gamu získal Španělův servis a set dotáhl do konce. Alcaraz přišel o sadu poprvé na turnaji. Ve třetím dějství ale Sinner neuspěl a Alcaraz utekl po dvou brejcích do vedení 5:0. Italovi se sice podařilo odvrátit „kanára“, Španěl však dominoval.
Na začátku čtvrtého setu Sinner odvrátil po atraktivních výměnách další dva brejkboly. Za stavu 2:2 už ho ale Alcaraz opět „brejkl“ a utekl do klíčového vedení 4:2. V závěrečném desátém gamu sice Sinner odvrátil dva mečboly, Alcaraz si nicméně vzápětí vypracoval další možnost a utkání zakončil esem.