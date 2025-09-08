Fotbalové přestupy ONLINE: Vecheta je hráčem Pardubic! Onana na odchodu z United
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Filip Vecheta míří z Karviné do Pardubic! Kluby transfer ještě oficiálně neoznámily, ale v informačním systému FAČR už je dvaadvacetiletý útočník zaregistrovaný jako hráč Východočechů.
Brankář André Onana je po dvou letech na odchodu z Manchesteru United. Podle BBC devětadvacetiletý kamerunský reprezentant míří na hostování do Trabzonsporu. Transfer by měl být dotažen do konce týdne, kdy v Turecku končí přestupní období.
Zprávy ze dne 6. září 2025
Podle informací iSportu Pardubice brzy představí tři nové posily. Jde o brankáře Luku Kharatishviliho (22), záložníka Jana Řezníčka (32) a útočníka Daniela Smékala (23).
Kharatishvili je gruzínský gólman, bývalý reprezentant do 21 let, na východ Čech přijde z Dinama Batumi a zřejmě se popere o pozici jedničky s Jáchymem Šerákem. Navíc je v týmu ještě Jan Stejskal.
Řezníček je pro změnu zkušený středopolař, jehož v Pardubicích nemá smysl představovat. V minulosti tam dlouho působil, poslední sezony strávil vedle v Chrudimi. Měl by mít v mladém kádru přesah nejen na hřišti, ale i v kabině.
Smékal je rychlý forvard s dobrou postavou, který do ligy nakoukl v Baníku Ostrava, ale jméno si udělal až na Slovensku. Dařilo se mu ve Skalici i Podbrezové, nyní se vrací na českou prvoligovou scénu. V současnosti poslední klub Chance Ligy by měl všechny tři posily oficiálně oznámit co nejdřív, jelikož už byly zaregistrované. Přestupový termín v Česku končí úterní půlnocí.
Zprávy ze dne 5. září 2025
Konkurence pro Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu. Olympique posílí Rachid Ghezzal, který už v klubu před osmi lety působil. Alžírský křídelník, který prošel Monakem nebo Leicesterem, podepsal roční smlouvu.
Zlín po výborném úvodu do sezony dále posiluje. Po vleklém zranění kolena přichází na Letnou Vincent Trummer. Pětadvacetiletý Rakušan podepsal s nováčkem Chance Ligy smlouvu na tři roky. „Je to typický levák. Hráč s výbornou střelou i centrem, který přesně vyhovuje stavbě a složení našeho týmu,“ popsal bývalého hráče Českých Budějovic pro klubový web sportovní manažer FC Zlín Pavel Hoftych.
Dlouho se o tom mluvilo, ale pořád se nic nedělo. Přitom Jakuba Martince, stopera Jablonce, možný transfer do Sparty hodně lákal. A nakonec se ho těsně před koncem přestupového období dočkal. V pátek podstoupil lékařskou prohlídku a odpoledne došlo k oficiálnímu oznámení. „Zvýší konkurenci a bude přínosem,“ zhodnotil Stanislav Levý, expert deníku Sport. Zároveň ale našel nedostatky. Více čtěte ZDE>>>
Velký popis pro Liberec! Teprve v červenci dorazil na hostování s opcí na sever Čech obránce Ange N’Guessan a pouhé čtyři zápasy Slovanu stačily, aby ji uplatnil. Do FC Turín ze Serie A se tak dvaadvacetiletý Francouz už nevrátí. „Za dobu, co u nás působí, se to jen potvrdilo, a když se objevila šance ho na trvalo získat už nyní, ještě za výhodnějších podmínek, tak jsme neváhali,“ komentoval pro klubový web stoperův podpis do roku 2029 sportovní ředitel Jan Nezmar.
Baník přivedl talentovaného maďarského záložníka Artúra Musáka, o jehož příchodu již dříve informoval iSport. Devatenáctiletý Musák podepsal s klubem pětiletý kontrakt. Naposledy působil ve slovenské lize, v dresu Michalovců v minulé sezoně odehrál 22 zápasů. Zajímala se o něj také Viktoria Plzeň. „Ačkoliv je mu teprve 19, už nyní je to velice zajímavý záložník, schopný hrát kvalitně oběma nohama. Bude samozřejmě potřebovat svůj čas, ale jsem přesvědčen, že v dohledné době dokáže, jak kvalitního fotbalistu jsme v něm získali,“ uvedl sportovní ředitel Luděk Mikloško.
Jan Vodháněl, jemuž v červnu skončila smlouva v Olomouci, podepsal kontrakt v druholigovém řeckém klubu Niki Volos.
Jakub Martinec podle informací iSportu přestoupí z Jablonce do Sparty! Transfer by se měl během pátku definitivně dotáhnout. Sedmadvacetiletý stoper patří k oporám Severočechů, v minulé sezoně se dokázal i čtyřikrát gólově prosadit.
Zprávy ze dne 4. září 2025
Jak už iSport informoval v úterý večer, Filip Zorvan se stal novou posilou Jablonce! Severočeský klub záložníka ve čtvrtek odpoledne oficiálně představil, Zorvan podepsal tříletou smlouvu. „Museli jsme reagovat na odchod Michala Berana. Šance získat Filipa Zorvana se nám velice líbila, a proto jsme se jí chopili. Jsme moc rádi, že jsme ho získali,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal.
Zorvan v minulé sezoně zářil v dresu Olomouce, v lize zapsal bilanci 5+10 a s mužstvem slavil triumf v MOL Cupu. V létě se po konci smlouvy stal volným hráčem.
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček připustil, že měl v létě nabídku na přestup z West Hamu, rozhodl se ale zůstat. Britská média psala o zájmu Evertonu, který vede bývalý trenér „Kladivářů“ David Moyes. „Zájem tam byl. Bylo to i v médiích, bylo to i v klubu cítit. Ale já i West Ham jsme řekli ne, protože cítím z West Hamu sílu a cítím tam stabilní pozici, která je uznávaná. Takže se těším na další spolupráci ve West Hamu,“ uvedl Souček na tiskové konferenci před zápasem národního týmu v Černé Hoře.
Dukla pokračuje v přivádění zahraničních hráčů. Pražany posílí Mouhamed Tidjane Traoré z Pobřeží Slonoviny. Dvaadvacetiletý levonohý stoper přichází z druholigového srbského klubu FK Voždovac.
Další posilu hlásí Liberec. Na sever Čech přichází z BFC Daugavpils záložník Toumani Diakité. Devatenáctiletý Ivorijec podepsal se Slovanem smlouvu na čtyři roky. „Má výborné fyzické dispozice pro moderní fotbal a jsme rádi, že již teď s ním budeme moct pracovat v našem prostředí. Nicméně víme, že bude potřebovat čas na adaptaci, větší taktické nároky a zejména na intenzitu a tempo hry,“ hodnotil pro klubový web fotbalistu sportovní ředitel Jan Nezmar.
Jakub Brabec má mít namířeno do Portugalska. Podle informací serveru eFotbal.cz podepíše po konci angažmá v řeckém Arisu Soluň v prvoligovém Rio Ave. Smlouvu v klubu, který vlastní majitel Nottinghamu Forest a Olympiakosu Evangelos Marinakis, by měl dostatna dva roky.
Jak vypadá situace kolem Rafia Durosinmiho (22)? Zájem o útočníka Plzně nejdřív projevil belgický Gent, jehož nabídku ale Viktoria neakceptovala. Také kvůli aktuální vysoké marodce a následnému náročnému programu si svého střelce zatím nechává v kádru a počítá s ním pro podzimní část sezony.
Renomovaný sportovní novinář Rudy Galetti na sociální síti X uvedl, že zájem měly i Rangers a Gladbach, jejich nabídky ale byly příliš nízké. Dokonce zmínil, že Durosinmi odmítl trénovat, aby si přestup vynutil. Do hry mohou vstoupit ještě kluby z Arábie nebo Turecka - podle informací Sportu se hráče pokusí získat Samsunspor, aktuálně šestý celek soutěže.
Agent Erika Prekopa popsal jednání se Slavií, která se dohodla na přestupu slovenského útočníka až v úterý večer. „Erik byl pro Slavii volbou číslo jedna, ale z Ostravy stále poslouchali, že je to pro ně nepředstavitelné, aby hledali jinde. Erik byl totiž neprodejný,“ líčil agent Ľubomír Pavuk v rozhovoru pro server tvnoviny.sk.
Zlom nastal o víkendu, Slavia uzavřela dohodu s Baníkem a poslala za něj do Ostravy tři hráče Kričfalušiho, Planku a Šancla. Přitom Prekop má tržní hodnotu podle Transfermarktu pouze 700 tisíc eur. „Bylo to vysoko, opravdu vysoko nad touto sumou. Součástí toho transferu jsou totiž další tři hráči, takže hodnota transferu se blíží k rekordu české ligy (kolem 4 milionů eur),“ líčil Pavuk s tím, že o Prekopa se zajímaly také kluby z Japonska, Polska a Maďarska.
Zprávy ze dne 3. září 2025
Fotbalové kluby v létě utratily za mezinárodní přestupy rekordních téměř 10 miliard dolarů (209 miliard korun). Uvedla to světová federace FIFA ve své dnes zveřejněné zprávě. Jak to vypadalo v jednotlivých zemích.
- Přestupovému trhu vládla podle očekávání opět anglická Premier League, jejíž kluby v minulých třech měsících utratily více než tři miliardy dolarů (63 miliard korun). Z toho téměř třetinu, 893 milionů dolarů (18,7 miliardy korun), dostaly od svých anglických protějšků německé týmy.
- V Česku utratily kluby za letní přestupové období podle FIFA dohromady 29,3 milionu dolarů (615 milionů korun). Pro porovnání - je to výrazně víc než na Slovensku (3,55 mil. dolarů) a Maďarsku (13,7 mil. dolarů), ale stále méně než v Polsku (36,1 mil. dolarů) a Rakousku (43,1 mil. dolarů). Je to také výrazný nárůst oproti loňsku, kdy v létě za nové tváře vydali v českých klubech 17,2 milionu dolarů (361 milionů dolarů).
Kdo bude trénovat Patrika Schicka? Po odvolání Erika ten Haga má Leverkusen na radaru bývalého kouče Tottenhamu Angeho Postecogloua, který je od června bez práce. Zájem ale jeví také Fenerbahce.
Vrtulníky, miliony, podpisové bonusy, smlouvy, jaké česká liga možná ještě neviděla… „Tenhle přestupák má neuvěřitelné grády – a ještě to nekončí,“ zazní ve speciálu Ligy naruby, kde se o názory na čerstvé posily podělili redaktoři deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík a Pavel Šťastný.
- Jak příchod Erika Prekopa zamíchá s hierarchií útočníků pražské Slavie?
- Bude Michal Beran v Sigmě tím Michalem Beranem, který zářil v Jablonci?
- Co jeho nástupce Filip Zorvan?
- Získá Sparta ještě Jakuba Martince?
- A proč možná Baník vyhrál „trejd“ se Slavií?