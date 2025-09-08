Předplatné

Budoucnost Baníku: čtveřice mladíků jako posily. Kam zapadne Kričfaluši a spol.?

Jak vypadá budoucnost Baníku?
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Ano, Baník přišel o svého klíčového útočníka, ale vyjednal hodně zajímavou cenu. Brzy osmadvacetiletého Erika Prekopa vyměnil za trojici mladinkých hráčů, kteří už v současnosti ukazují, že ligu mohou hrát pravidelně – Ondřeje Kričfalušiho, Davida Planku a Filipa Šancla. K tomu Ostravané dotáhli Slováka Artúra Musáka a Pavel Hapal náhle může přemýšlet o nové ose týmu. Co hrstka (nejen) exslávistických talentů do Vítkovic přinese?

Začněme u jmen, na která jsou fanoušci z fotbalových stadionů už trochu zvyklí, byť se na prvoligové úrovni neobjevují tak dlouho. Služebně (i věkem) nejstarší je Ondřej Kričfaluši, který si debut v lize připsal dokonce už v roce 2022 a pravidelně začal nastupovat za Teplice v únoru 2024. Pak je na řadě David Planka, který začal za Karvinou válet před rokem. A nakonec Filip Šancl, jenž mezi elitou hraje za Pardubice teprve osm měsíců.

Kreativní čahoun s přezdívkou Cukr

Kričfaluši je dlouhodobě pod drobnohledem skautů ze zahraničí díky své unikátní typologii. Měří 195 centimetrů, ale zároveň má mezi obránci jedny z nejlepších kreativních čísel v Evropě. V Teplicích alternoval na pravém stoperu a na pozici číslo šest – obě jsou pro Baník v současnosti kritické. Typologicky by mělo jít ze všeho nejvíce o zástup za Emmanuela Uchennu, náhrada už přes půlrok chybí, byť vzhledem ke Kričfalušiho dynamice nelze čekat velké ofenzivní výlety.

Právě dynamika a řešení nebezpečných situací jeden na jednoho byl důvod, proč o něm Slavia na stopera prakticky nepřemýšlela. V Baníku je ale situace jiná. Pavel Hapal s méně rychlostně vybavenými fotbalisty jako Matěje Chaluš či Michal Frydrych nehraje svou stoperskou trojici extrémně vysoko, Kričfalušiho by tak nemusel vystavovat riziku.

