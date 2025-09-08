Kladno s patnácti posilami vyhlíží nový start. Kam s Jágrem: třetí lajna a přesilovka?
Zase na něj bude upřená pozornost. Kladno prošlo přes léto zásadní proměnou, několik konstant přesto zůstává. Jednou z nich je i nestárnoucí Jaromír Jágr. V 53 letech by měl v extralize rozehrát už 38. profesionální sezonu v kariéře. Jak nastínily poslední zápasy, číslo 68 se zabydlelo ve třetí útočné formaci Rytířů. „Na začátku jsme s tím hodně míchali, teď byly poslední dva zápasy, takže sestava vypadala tak, jak bychom asi měli naskočit do extraligy,“ potvrdil hlavní trenér David Čermák. Sázet bude hodně na elitní útočné duo Niko Ojamäki – Daniel Audette.
Obměněný tým sehrál během letní přípravy devět zápasů, čtyřikrát se radoval z výhry. Ani u jednoho triumfu nechyběl menšinový vlastník klubu Jaromír Jágr, který loni mluvil o poslední sezoně v kariéře. O rok později vše nasvědčuje tomu, že bude dál lákat na stadiony zástupy fanoušků. Ve druhé polovině minulého týdne přitom ještě neměl podepsanou smlouvu.
Málokdo ovšem pochybuje, že se jméno Jágr znovu objeví v extralize. Slavný hokejista odstartoval přípravu v první formaci Kladna a bral dvě asistence, později sestavou putoval. Po příchodu patnácti posil se zase hledaly optimální vazby. Číslo 68 se nakonec usadilo po boku centra Antonína Melky a nově příchozího Kellyho Klímy. Přestože v zápisech a klubových grafikách figurovali na pozici čtvrté formace, na led chodili už jako třetí v pořadí. „Hráli jako třetí,“ potvrdil i trenér Čermák.
Jágr znovu navázal na spolupráci s bojovníkem Melkou, s nímž už v minulosti nastupoval. Klíma dodá lajně rychlost, která už 53letému hráči logicky schází. „Kelly je výborný bruslař a zatím hraje velmi dobře. Má parádní střelu a vidíme na tréninku, jak to trefuje. Teď zbývá jenom, aby se začal trefovat i v zápasech,“ přál si šéf kladenské střídačky.
V sezoně bude hodně spoléhat na elitní duo z ciziny. Rytíři pod novým většinovým vlastníkem Tomášem Drastilem přivedli osvědčené parťáky Daniela Audetta a Nika Ojamäkiho. A jak ukázala příprava, směrem vpřed mají být hlavní kladenskou zbraní. „Potvrzují svoji kvalitu,“ pochvaloval si Čermák.
Ke kanadsko-finské dvojici postavil na centr dalšího nováčka Marcela Barinku. Před soutěžním startem působili dohromady jako silná první formace. „Pasuje nám k nim. Zkoušeli jsme i jiné varianty, ale teď nám to vychází takhle,“ potvrdil kladenský kouč.
Otazník dál zůstává viset nad druhým útokem Rytířů. Vedle Samuela Vigneaulta a Martina Procházky naskakoval v závěru přípravy Julius Junttila. Během krátké zkoušky v dresu Kladna si však u vedení klubu smlouvu nevybojoval. „Nepřesvědčil nás, že by měl být jako zahraniční hráč takovou posilou,“ vysvětlil Čermák.
Sázka na formu
V tréninku nastupoval zatím ve druhé lajně odchovanec klubu Ondřej Bláha. Mezi fanoušky se ale živě spekuluje o tom, že by sportovní ředitel Tomáš Plekanec ještě mohl mít v rukávu trumf v podobě příchodu šestnácté posily. Produktivní útočník by se Rytířům hodil i pro přesilové hry.
První komando prozatím sestávalo z obránce Martina Janduse a útočníků Audetta, Procházky, Vigneaulta a Ojamäkiho. Ve druhé pětici dostal prostor Barinka, Klíma, Junttila, zadák Phil Pietroniro a Jágr. Právě v početních výhodách může nejproduktivnější Evropan v historii NHL nejlépe prodat svoje přednosti a vytvářet spoluhráčům gólové šance. „Ještě jsme zkoušeli. Junttila byl na zkoušce, takže dostával prostor. Chtěli jsme, aby se ukázal. Teď už to poskládáme tak, abychom mohli jít do prvního zápasu,“ nechtěl být konkrétnější Čermák.
Do čtvrté brázdy prozatím nasadil zkušeného Miroslava Formana a talenty Jakuba Konečného s Adamem Barešem. Mimo sestavu zůstává z útočníků Jakub Strnad a mladíci Štěpán Vimmer, Aliaksandr Višnieuski a Oskar Lisler. „Někteří mladí v sestavě budou. Nedá se říct, že by nás překvapili, ale potvrdili svoji kvalitu. Máme teď širší kádr, než jsme mívali dřív. Budou hrát ti, kterým se bude dařit,“ prohlásil jasně hlavní trenér.
Trefit sestavu hned od začátku bude pro Kladno, stejně jako pro ostatní týmy, extrémně důležité. Soutěž odstartuje ve vysokém tempu, program bude kvůli olympiádě nezvykle nahuštěný. „Začátek bude strašně těžký. Hraje se zápas obden, za dvacet dní deset zápasů. Bude to hrozně důležité pro celou sezonu,“ uvědomoval si kouč Rytířů.
Co se týče obrany, místo v základu by měli mít jisté Griffin Mendel, Martin Jandus, Jérémie Blain, Michal Houdek, Phil Pietroniro a Jan Piskáček. Pozice sedmého beka s největší pravděpodobností připadne Tomáši Tomkovi, zatímco Tomáš Vandas a Martin Matějíček nejspíš začnou mimo sestavu. O prostor v brankovišti se budou dál rvát Adam Brízgala a Štěpán Lukeš. V přípravě měl lepší čísla prvně jmenovaný.
Dopředu je jasné, že Kladno se bude chtít pohybovat výrazně výš než v minulosti. Nové vedení zatřáslo sestavou a pomýšlí po letech na účast v play off. Optimismus do žil mohly hráčům i fanouškům vlít i dvě výhry v přípravách na ledě švýcarského Davosu a Lugana. „Byly to kvalitní zápasy. Jsme spokojení s výsledky v obou utkáních, výkon se nám líbil v utkání s Davosem. V Luganu už jsme měli dost výpadků, ale podržel nás gólman,“ ohlížel se Čermák. Ve středu proti Mladé Boleslavi už bude s týmem bojovat o body.
Pohled Filipa Ardona
Švýcarsko jako vzkaz lize
Už zase se to začalo šířit hokejovým prostředím. Kladno v přípravě natáhlo šňůru porážek na čtyři zápasy, výstražným vykřičníkem byl domácí výplach 1:6 s Mladou Boleslaví. Zase budou dole, špitalo se. Podle fanoušků byly problémem odchody produktivních es a nejisté výkony gólmanů. Jenže Švýcarsko ukázalo skutečnou sílu letošních Rytířů. Ojamäki s Audettem se můžou zařadit mezi nejproduktivnější hráče soutěže, přínos Tralmakse se Smoleňákem zvládnou nahradit. Barinka po jejich boku taky rozkvete. Dvě výhry nad švýcarskými týmy můžou sloužit jako vzkaz zbytku extraligy. Jsme tady, jsme silnější a chceme do play off. Brízgala fanouškům ukázal, že může být týmovou jedničkou v brankovišti. Potřebuje ale být konzistentní, jinak může mít Kladno problém.
Pravděpodobná sestava Kladna:
Brízgala (Lukeš)
Jandus, Mendel
Blain, Houdek
Pietroniro, Piskáček
Tomek
Ojamäki, Barinka, Audette
Procházka, Vigneault, Bláha
Jágr, Melka, Klíma
Forman, Konečný, Strnad
Výsledky Kladna v přípravě
- Kladno – Litvínov 3:2
- Litvínov – Kladno 2:1
- Kladno – Karlovy Vary 3:2sn
- Mladá Boleslav – Kladno 4:3
- Karlovy Vary – Kladno 3:2pp
- Kladno – Mladá Boleslav 1:6
- Kladno – Liberec 1:3
- Davos – Kladno 2:3
- Lugano – Kladno 1:3
Jaromír Jágr v posledních pěti sezonách
- 2024/25: 39 zápasů, 16 bodů (5+11)
- 2023/24: 15 zápasů, 4 body (0+4)
- 2022/23: 26 zápasů, 14 bodů (5+9)
- 2021/22: 43 zápasů, 19 bodů (8+11)
- 2020/21: 19 zápasů, 12 bodů (2+10) – první liga