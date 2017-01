Druhý zápas za 24 hodin, ale Škarek je neporažený: Mám mladý organismus

Čtyři zápasy, čtyři vítězství. Jakub Škarek ve sparťanské brance zaskočil místo nemocné jedničky Tomáše Pöpperleho a zase vyhrál. I jeho zásluhou si pražský tým odvezl z horkého extraligového ledu v Plzni dva body za výhru 3:2 v prodloužení. „Chytal výborně, držel nás ve hře, i když to pro něj není jednoduché,“ ocenil útočník Petr Vrána, který se podílel na všech sparťanských gólech. Teprve 17letý gólman prožil perný víkend. V sobotu pomohl Jihlavě k výhře nad Českými Budějovicemi, v neděli následovala pouť na západ Čech.

Dva zápasy za méně než 24 hodin, navíc v obou případech se šlo do prodloužení. Nebylo toho trochu moc najednou?

„Dva zápasy ve dvou dnech nejsou nic lehkého. Ale oba jsem si užil, snažil se tam nechat maximum. Jsem rád, že jsme oba uhráli aspoň za dva body. Škoda, že jsme dvougólový náskok ztratili, mohli jsme mít tři. V prodloužení to byla trošku loterie, šance byly na obou stranách. Jsem rád, že nám to tam padlo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Sparta: Rukavice dolu! Lev si to rozdal s Emingerem • VIDEO TV TIPSPORT

V extralize zůstáváte stále neporažený...

„Snažím se chytat tak, aby tým vyhrál. Je pěkné, že se takhle se mnou vyhrává, ale kluci do toho dávají všechno, blokují střely, pomáhají mi a tím to mám lehčí. Já jsem hlavně rád, že jsem si mohl za Spartu zase zachytat. Chci poděkovat trenérům, že mě sem pustili a dali mi šanci.“

Kdy vám to oznámili?

„V sobotu večer po zápase. Pan Jaroš (trenér brankářů Jihlavy) se mě zeptal, jak jsem na tom fyzicky. Byl jsem v pohodě, únavu jsem necítil. A já mám ještě mladý organismus, takže jsem si odpočinul rychle.“ (usměje se)

Byl z těch čtyř zápasů ten v Plzni nejtěžší?

„Po psychické stránce určitě. Nejtěžší asi bylo udržet celých pětašedesát minut koncentraci, protože oni tolik střel neměli. Plzeň je výborný tým, na góly jsme se taky víc nadřeli. Odehráli jsme to dobře, máme zaslouženě dva body.“

Chytal jste někdy v tak divokém prostředí?

„Ale ano. Dá se to srovnat třeba s derby Jihlava - Třebíč. Tam bývá taky skvělá atmosféra. I v Plzni byla výborná.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Sparta: O výhře hostů rozhodl v prodloužení Hlinka, 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT