Zklamaný Marosz: Aspoň to už bylo lepší. Bojovali jsme

Bylo ticho. V šatně Ocelářů jste viděli hráče se sklopenými hlavami, pátá porážka ze šesti zápasů bolela. Na ledě v tu chvíli posledních Pardubic získali jenom jeden bod za porážku 4:5 po prodloužení. „Nám se nedaří, přijeli jsme pro tři body a máme jeden. Musíme ho přijmout. Dnes už to bylo aspoň lepší, bojovali jsme,“ říkal Rostislav Marosz, asi nejlepší muž v dresu Třince na hřišti.

Dostaly se poslední porážky do hlavy a ztratila se lehkost?

„V hlavě to ani tak není. Cítíme, že teď jsme ztratili body a hra není taková, jakou bychom si představovali. Musíme si k tomu ještě něco říct a v neděli urvat už zápas za tři.“

Pardubice ale mohly být docela dobré sousto na chycení se, ne?

„Byly poslední, ale v extralize snadného soupeře nenajdete. Hrály s námi vyrovnaný zápas a získaly zaslouženě dva body.“

Sám jste hodně kouzlil, vyváděl s pukem velké věci. Bolí, že ani přes dobrou formu tým strádá?

„Přijde mi, že bychom potřebovali, aby nám tam spadla nějaká šmudla. Nedá se nic dělat, chce to sklopit uši a makat.“

Třinec v posledních šesti zápasech inkasuje hodně branek, to nebývalo. Dá se najít nějaký společný jmenovatel?

„Je pravda, že těch gólů je poslední dobou dost a jsou to takové laciné branky, sami se pak na vstřelení gólu nadřeme. Musíme se podívat na video, co se s námi zase v Pardubicích stalo a rozebrat si to.“

Pomáhá tým brankářům třeba méně než na začátku sezony?

„Těžko říct, Šimon Hrunec měl na startu fantastickou fazónu, držel nás, sbíral nuly, jeden druhému na ledě pomáhal, k tomu se musíme vrátit. Potřebujeme do sebe dostat důvěru, že umíme přejet každého. Ale samo tohle nepřijde, je to v nás. Musíme máknout my na ledě.“