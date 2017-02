Derner se předvedl. Odvolal faul na svou osobu a ukázal gesto fair play

"Já jsem si dojel odražený puk a cpal jsem se k bráně. Jak jsem šel do kličky, abych si udělal místo na střelu, tak on do mě v tu ránu vletěl. Já jsem byl ještě navíc v záklonu, tak jsem upadl a dostal jsem pukem. Bylo mi jasné, že to faul nebyl," popisoval situaci Derner.

Hned ho napadlo, že to řekne rozhodčím. "Dostal jsem čistý hit a bylo hloupý, kdybych ho neusnesl s tím, že by to měl být nějaký faul. To k hokeji nepatří. Když jsem viděl zdviženou ruku, tak jsem to hned hlásil rozhodčímu. Myslím, že by to v této situaci udělal každý. Hráči v extralize fauly odvolávají, nevidím v tom nic výjimečného," doplnil třiatřicetiletý zadák, který má v nejvyšší soutěži na kontě 589 utkání.

Jeho gesto kvitovali i trenéři obou týmů. "Je to věc, která se v naší lize objevuje víc a víc. Myslím si, že to ocenil soupeř, tak i naši fanoušci i celá naše střídačka. K tomu jsme ještě zápas vyhráli, takže je skvělé, že se sešly dobré věci. Já mu za klub děkuju," uvedl kouč Liberce Filip Pešán.

"Klobouk dolů. Bylo to sportovní gesto a zaslouží si ocenění. Samozřejmě v takto výsledkově vyrovnaném zápase to mohlo hrát podstatnou roli. Třetím gólem by asi bylo definitivně rozhodnuto. O to větší uznání to zaslouží," prohlásil kouč Hradce Králové Václav Sýkora.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:29. Vantuch, 18:00. Mojžíš Hosté: 27:44. Jarůšek Sestavy Domácí: Lašák (Will) – Vitásek, Ševc (A), Mojžíš (A), Jánošík, Pyrochta, Derner, Plutnar – Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Valský, Bulíř, Radivojevič (C) – Svačina, Vantuch, Bartovič – J. Stránský, Bližňák, Ordoš – Hrabík. Hosté: Kacetl (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený (A), Newton, Gregorc, Štajnoch, Dietz, Čáp – Köhler, Dragoun, Šimánek (A) – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, T. Knotek, Picard – J. Dvořák, Nedvídek, R. Pavlík.

