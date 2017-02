Salfický: Nejradši bych Holému poslal Čáslavovu fotku. Zvažuje soudní cestu

Co se stalo? Před týdnem při utkání Pardubic s Piráty hostující Flemming tvrdě zastavil obránce Čáslavu, za což mu byl sudími uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání za napadení. Předseda disciplinární komise Karel Holý řízení proti Flemmingovi zastavil, chomutovskému hráči nebyl uložen další postih. Čáslava skončil v nemocnici se silným otřesem mozku, dvojitou frakturou nosu, vyraženými zuby a poškozeným jazykem.

Původně Pardubice uzavřely kauzu prohlášením, nyní však mění názor. „Zodpovědně říkám, že jak čas plyne a jak se ukazuje, jak na tom Petr Čáslava opravdu je, tak mě to nenechává klidným. Zvažujeme kroky na obranu našeho klubu a Petra samotného. Stojím si za svým, dle mě se jednalo o jednoznačný a jasný faul. Nejsem ochotný se smířit s výsledkem disciplinárního řízení, zvažujeme kroky, které bychom mohli učinit,“ prohlásil Salfický.

Jiná obrana podle něj není možná. „Herní řád a stanovy nám neumožňují protestovat, byť jsme nejvíce poškozeni absencí Petra Čáslavy, který nám prostě citelně chybí. Možná, kdyby Brett Flemming dostal trest a on s ním nesouhlasil, tak on se může odvolat, my ale ne. Když to nejde takto, tak zvažujeme i kroky civilní cestou, chceme bránit Petra a celé Dynamo.“

Podle šéfa disciplinárky Karla Holého se Flemming nedopustil ničeho, co by vyžadovalo dodatečný postih. „Zákrok byl veden čelně na protihráče, který byl podle Pravidel ledního hokeje v držení kotouče. Hráč ho nevedl ve vysoké nájezdové rychlosti, mimo zorný úhel protihráče ani z pozice třetího v souboji, před střetem se s cílem dosažení vyšší intenzity neodrazil a nedopustil se s výjimkou zvýšení intenzity při zásahu ramenem ani jiného závadného jednání.

Z dostupných záběrů není možné bez jakékoliv pochybnosti prokázat, zda při zákroku došlo k přímému zásahu hlavy a krku protihráče nebo zda k němu došlu sekundárně. Ani případný přímý zásah by však nebyl výhradně důsledkem jednání hráče, nýbrž zejména výsledkem toho, že protihráč při odehrání kotouče snížil těžiště, přičemž nevěnoval dostatečnou pozornost postavení soupeře a možnosti, že jím bude ve své pozici napadán,“ stojí v oficiálním verdiktu.

Čáslava byl propuštěn do domácího ošetřování a není jisté, zda se v této sezoně stihne vrátit na led. S lidmi z klubu komunikuje textovými zprávami. „Když jsem viděl jeho fotografii, na rovinu říkám, že jsem nepoznal, že se jedná o Petra Čáslavu. Nejradši bych ji poslal panu Holému, aby viděl, jak vypadá po zákroku, který nebyl následně v jeho řízení potrestán. Petr je bojovník, popere se s tím, strašně rád bych ho letos viděl na ledě, ale slíbit to opravdu nemohu,“ pronesl Salfický.

Ten Flemmingův zákrok konzultoval s některými kolegy od konkurence a podle něj jeho rozhovory dopadly následovně: „Do telefonu mi i řekli, že si nemyslí, že to byl faul, nicméně pokud jim ukážu rozfázovaný detailní záběr, tak okamžitě ve vteřině mění názor: ‚Jo tak pozor, tohle byl faul!‘ Neberu to jako podporu, ale o vyjádření, že nejsem slepý a že to, co jsem viděl, je hrubý zákrok a že se biju za dobrou věc.“