Olomouc se rve o předkolo. Když se to nepodaří, nezblázníme se, říká Konrád

Podruhé za sebou udržel čisté konto. Slovenský brankář Branislav Konrád pomohl Olomouci k vítězství ve Vítkovicích 2:0 a drží naději svého týmu na postup do předkola Tipsport extraligy. I když malou. Protože Hanáci musí v pátek porazit doma Kometu Brno a doufat, že Plzeň (na Spartě) a Zlín (s Karlovými Vary) své zápasy nezvládnou. Bilanci mají Olomoučtí lepší s Plzní i Zlínem, ale museli by se na ně v posledním kole bodově dotáhnout. Na Plzeň ztrácí 3 body, na Zlín 1.

Vyhráli jste, ale stejně tak Zlín v Hradci Králové (3:1) a Plzeň s Pardubicemi (5:2). Stále tedy ztrácíte na předkolo tři body...

„Nevadí, dalo se čekat, že taky zaberou. Taky museli vyhrát a jde jim o všechno. Stále se to v posledním kole s kusem štěstí dá zvládnout. Určitě o to zabojujeme.“

Jak se vám do toho půjde z nejhorší výchozí pozice?

„Není nejhorší, je nejlepší. Nemáme co ztratit. Posledních pět nebo sedm zápasů jsme si řekli, že zkusíme o to zabojovat. Už to vypadalo beznadějně, nakonec jsme se dostali na dostřel. Všichni se tam chceme dostat, ale když se to nepodaří, tak se nezblázníme. Jdeme zabojovat v pátek s Brnem. Bude vyprodaný stadion, těšíme se na atmosféru.“

Nula z Ostravy vás těší?

„Super, dvě třetiny jsme hráli vynikajícně. Pak jsme se možná až moc stáhli do defenzivy a Vítkovice nás dost zatlačily. Naštěstí jsme hráli obětavě a ještě mě to i trochu trefovalo, tak dobré.“

Dlouho jste ale toho moc řešit nemusel, souhlasíte?

„V první třetině ani ne, spíš ke konci druhé. A ve třetí toho už bylo dost (nakonec měl 29 zákroků). Jak jsem říkal, tam jsme se možná až moc stáli, nebo Vítkovice začaly hrát o mnoho lépe. Ale udrželi jsme to a to je podstatné.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Vítkovice - Olomouc: Šance domácích! Kolouch nevyzrál na Konráda • VIDEO TV TIPSPORT