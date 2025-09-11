BOOM cizinců v lize, Česko dohání evropský trend. Nejvíc ve Spartě, ztrácejí tři kluby
Tohle bylo přestupové období, jaké Česko nezažilo. Nejen že Slavia rekordně prodávala, celá liga i rekordně nakupovala. A i přes obří lokální transfery jako přesun Michala Berana do Olomouce je trend v Chance Lize jasný – kluby čím dál tím víc sledují zahraniční trhy. Cizinci v sezoně 2025/26 zatím odehráli 36 % celkových minut, rapidně ale roste i výše částek, které z Česka do Evropy proudí. Proč ligu ovládla zahraniční vlna, kdo ji vede a kam se kluby nejčastěji dívají?
Šikovný Samuel Isife našel přízemním balonem ve vápně Hradce Králové spoluhráče Jacquese Fokama a ten rozjásal ochozy Julisky. Africká spolupráce par excellence, na Dukle několik let zpátky těžko představitelná, a jeden z nejčerstvějších příkladů, jak kluby benefitují z boomu zahraničních hráčů.
Ne že by čeští fotbalisté kopat neuměli, přece jen mezi deseti nejproduktivnějšími hráči nadále figuruje osm domácích. Ale čísla hovoří jasně – zájem přivádět hráče z venku je nejvyšší v historii. Z důvodů výkonnostních, typologických či čistě ekonomických.
Jako pionýr a do jisté míry vedoucí zahraničního přístupu působí Sparta. Už od prvního nástupu Briana Priskeho drží domácí hráče oproti zahraničním v nevýhodě. I v této sezoně mají Letenští: nejvíce cizinců v týmu (17), nejvyšší procento odehraného času cizinci (60,8 %) i jejich průměrný počet v základní sestavě (6,4). Prakticky všechny týmy se ale už internacionalizují.
„Jsme zvyklí mluvit anglicky, stejně tak další lidé v klubu. A Češi a Slováci? Oni rozumí, nebojte,“ usmíval se trenér Martin Hyský. Za jeho Karvinou v minulé sezoně nastoupilo 19 cizinců (nejvíce v lize). Slezané minulou sezonu