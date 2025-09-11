Hvězdy evropského fotbalu bez angažmá. Koho ještě můžou kluby podepsat?
Nedávno hráli hlavní role v evropských ligách i pohárech a jejich jména zdobila dresy nejslavnějších klubů. Dnes jsou bez smluv a čekají, kdo jim nabídne další šanci. Volné hráče mohou kluby podepsat i po uzavření přestupového okna. Objevují se mezi nimi fotbalisté s bohatými kariérami i trofejemi z nejprestižnějších soutěží. Některým cestu komplikují zranění, jiní by rádi restartovali kariéru po nepovedených přestupech.
Hakim Ziyech
útočník
32 let, Maroko
Proslul svou rychlostí a šikovností na pravém křídle, v Ajaxu si díky tomu vysloužil přezdívku „kouzelník“. Hrál zásadní roli v dravém mužstvu trenéra Ten Haga, které se probojovalo do finále Evropské ligy a o rok později slavilo domácí double. Po přestupu do Chelsea na své výkony nedokázal navázat. Trápila ho zranění, obměny trenérů mu nesvědčily. S Blues sice vyhrál v roce 2021 Ligu mistrů, do finálového duelu ale ani nenastoupil. Chuť si spravil až s reprezentací Maroka, kterou na MS 2022 v Kataru dovedl k senzačnímu čtvrtému místu. Klubovou kariéru se pak pokusil nastartovat v Galatasarayi, nakonec ale skončil v katarské lize. V květnu se po čtyřech měsících s klubem Al-Duhail dohodl na rozvázání smlouvy. Zájem o jeho služby má prý Sevilla.
Paco Alcácer
útočník
32 let, Španělsko
Jako mladík zářil v dresu své rodné Valencie, kde se vypracoval mezi největší talenty španělského fotbalu. Jeho skvělý útočný instinkt mu v roce 2016 vynesl přestup do Barcelony, trojlístek Messi-Suaréz-Neymar mu ale příliš možností nakouknout do sestavy nedal. Nejlepší období kariéry prožil v Dortmundu, kde naplno prokázal svou efektivitu. Góly střílel s neuvěřitelnou pravidelností, často jako střídající hráč. Následné sezony ve Villarrealu a Spojených arabských emirátech ovlivnila častá zranění a Alcácerova forma postupně uvadala. S forvardem, který zanechal stopu i ve španělském národním týmu (12 gólů v 19 zápasech), prý jedná Karabach. Po letech by si tak mohl zahrát i Ligu mistrů.
Alex Oxlade-Chamberlain
záložník
32 let, Anglie
V dresu Southamptonu uhranul Arsena Wengera. V Arsenalu se pak do podvědomí fanoušků zapsal jako univerzální hráč do zálohy i na křídlo. Jeho rozvoj ale brzdila častá zranění. Po šesti letech na Emirates Stadium přidal ke třem vítězstvím v FA Cupu i velké trofeje v barvách Liverpoolu. V týmu Jurgena Kloppa nikdy nehrál hlavní roli, přesto měl jako žolík podíl na triumfech v Lize mistrů i Premier League. Následoval přestup do tureckého Besiktase, se kterým se po dvou sezonách rozhodl ukončit smlouvu. Anglická média nyní spekulují o zájmu Leedsu a Evertonu.
Lorenzo Insigne
útočník
34 let, Itálie
Navždy ikona Neapole. S klubem vyhrál dva italské poháry, o jeho typické střele z levé strany se v uličkách města pod Vesuvem vypráví dodnes. Pod heslem „tiraggiro“ se oficiálně zapsala i do slovníku italštiny. Poté, co s národním týmem oslavil triumf na EURO 2020, zamířil překvapivě do zámoří. V Torontu sice podepsal lukrativní smlouvu, MLS ale jeho fotbalu tolik nesvědčila. V létě se s kanadským klubem dohodl na ukončení kontraktu a pokukuje po poslední štaci. Tou by mohlo být Lazio Řím s trenérem Mauriziem Sarrim, který Insigneho dirigoval právě v Neapoli.
Sergio Reguilón
obránce
28 let, Španělsko
Rodák z Madridu během své kariéry oblékal dresy hvězdných klubů, často ale v rolích zahřívače lavičky. V Realu Madrid se pro něj místo nenašlo, povedené hostování v Seville mu ale zajistilo přestup do Anglie. Za Tottenham odehrál mezi lety 2020 a 2022 dvě sezony a patřil k základním stavebním kamenům „kohoutů“. Osudným se mu stal příchod italského stratéga Antonia Conteho, další tři ročníky strávil na hostování v Atlétiku Madrid, Manchesteru United a Brentfordu. Jeho situaci od léta monitoruje AC Milán, zájem by mohl mít i Everton.
Takehiro Tomiyasu
obránce
26 let, Japonsko
Svou hodnotou se vymyká mezi zbytkem „nezaměstnaných“, podle webu Transfermarkt aktuálně dosahuje 18 milionů eur (455 milionů korun). Trenér Arsenalu Mikel Arteta si japonského reprezentanta vyhlédl v Boloni pro jeho univerzálnost, v obranné řadě dokáže hrát víceméně na jakékoli pozici. V Londýně měl ještě rok platnou smlouvu (navíc s opcí na prodloužení o další sezonu), s vedením klubu se ale v létě domluvil na jejím rozvázání. Hledání nového angažmá mu výrazně komplikuje zdravotní stav. Zotavuje se z dlouhodobého zranění kolene, fit má být až ke konci kalendářního roku.