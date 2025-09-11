Hradec vyztužil kádr. Kušejův kámoš je znovu v blocích. Elbel: Můžeme být v první šestce
V pondělí v Malšovické aréně zaklapli desky se strategickými plány. Sportovní úsek měl hotovo. Na poslední chvíli vyřešil personální podstav v obraně. Z Olomouce získal Juraje Chvátala a Jakuba Elbla. Šlo o nutnost, jinak by Hradec Králové těžko mohl být konkurenceschopný ve vyšších patrech, někde na rozhraní skupiny o titul a prostřední skupiny.
Trenér David Horejš moc dobře věděl, že odchod Karla Spáčila do Plzně může černobílá parta pocítit. Ale že až takovým způsobem, to nečekal jistě ani on. Mladý levák dodával výstavbě hry myšlenku – uměl založit akci všemi myslitelnými způsoby, uplatňoval rychlost i vrozenou herní inteligenci. Po prvních várce zápasů bylo jasné, že po Spáčilovi zbyl vzadu kráter. Proto se klub týdny rozhlížel, aby pozici levého stopera vyztužil.
Dopadlo to vtipně. Sportovní ředitel Jiří Sabou si z Hané pořídil Jakuba Elbla. Právě mezi ním a Spáčilem se před dvěma lety rozhodoval. Nakonec ukázal na blonďatého kriminalistu, teď přivedl i druhého do party. „Je to vysoký levonohý obránce, má slušnou rozehrávku a je na tom výborně pohybově. Je to hráč, o kterém jsme věděli již ve chvíli, kdy hrál společně s Karlem Spáčilem v Prostějově. Nyní se nám naskytla možnost ho přivést do týmu, takže jsme ji využili a od jeho příchodu si slibujeme, že nám zpevní a zkvalitní levou stranu obranné řady,“ věří Sabou.
Elbel je hora, dřívější člen širšího kádru reprezentační jednadvacítky, solidní hlavičkář, co se umí dostat k balonu v obou vápnech. Přes Vratimov a Prostějov se dostal do ligy. V Olomouci měl nahradit Ondřej Zmrzlého, který odešel do Slavie. Přišel v zimě 2024 za trenéra Václava Jílka, pak vstřebával kůru Tomáše Janotky. Jenže v průběhu minulé sezony v sestavě chyběl víc a víc, na konci už skoro nehrál. V Hradci Elbel znovu zakleká do bloků, chce se napevno usadit v základní sestavě desátého celku tabulky Chance Ligy.
„Domnívám se, že to, kde Hradec aktuálně je, vůbec neodpovídá jeho kvalitám. Věřím, že to co nejdříve překlopíme na naši stranu a v tabulce se posuneme směrem nahoru,“ říká 190 centimetrů vysoký zadák.
„Pokud se podívám na tým, je jasné, že tu jsou vynikající hráči – řada fantastických jmen. Myslím, že Hradec měl trochu smůlu, protože několikrát dohrával v deseti a potom přišly i nějaké chyby, takové situace nejsou jednoduché. Začátek soutěže tedy není ideální, ale máme šest bodů a já věřím, že se vše ještě dá otočit. Musíme prostě naskočit na vítěznou vlnu a doufám, že Hradec se může dostat i do první šestky.“
V Hradci s ním počítají na místo levého stopera, zvládne i wingbeka. Mohl by naskočit už v neděli proti Spartě, vedoucímu týmu ligy. Pokud by Votroci zvládli Pražany překvapit, Elbel by jistě udělal radost jednomu velkému kamarádovi – Vasilovi Kušejovi. S reprezentantem a oporou Slavie je pojí přátelství už z Prostějova. Dřív se hecovali, kdo udělá lepší kariéru.
V posledních letech je slávista o míle vpředu. Asi to tak dlouho zůstane, možná napořád, nicméně Elbel dostal novou motivaci. „Mluvil jsem po telefonu s trenérem Horejšem. Okamžitě jsem poznal, že je o mě v Hradci opravdový zájem, což mě velice potěšilo. Mluvil jsem i se sportovním ředitelem, ze kterého jsem cítil, že budu mít možnost zase hrát. Pak jsem čekal jen na dohodu klubů,“ uzavírá pětadvacetiletý stoper.
Jak by mohl vypadat Hradec proti Spartě:
Zadražil - Čihák, Petrášek, Elbel - Chvátal, Darida, Dancák, Horák - Vlkanova, Slončík - Van Buren
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu