Růžička chce zpět Červenku: Tajně doufáme, jednou se určitě vrátí

Jak moc jste zklamaný, že jistota čtvrtfinále je v trapu?

„Věděli jsme, že nás v Brně čeká hodně těžký zápas, Kometa kvalitu má. Začali jsme dobře, vedli jsme, ale pak přišla série našich vyloučení, dostali jsme se pod tlak. Celé to rozhodl druhý gól, pro Brno šťastný, klikařský. Sice jsme to pak zkoušeli, ale už nám to tam nepadlo. Škoda nevyužité velké šance Michala Poletína za stavu 1:1. To byla klíčová chvíle.“

Trefil jen tyčku a vy jste mu na střídačce hned vyčinil. Měl nahrávat?

„Jo, vedle mu stál hráč do prázdný brány… Tohle se zkrátka musí nahrát a musí přijít gól. Na střídačce jsem mu to říkal. A za chvilku padl gól na druhé straně. Nedá se nic dělat.“

S předkolem play off jste tedy smířený?

„Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že v 51. kole v Brně se budeme bít o šestku, bral bych to všema deseti. Naši hráči po celou dobu pracovali velice dobře. Měli jsme tady trochu velký oči, přáli jsme si hodně moc uhrát šestku, ale bohužel, půjdeme do předkola stejně jako loni. Začneme doma v pondělí a úterý, musíme se na to připravit. Nebude to jednoduchý, ale není se čeho bát, základní část jsme odehráli hodně slušně.“

Kdybyste Kometu sundali, ve čtvrtfinále byste šli nejspíš na Spartu. To byste si přál?

„Nevyberete si. Když postoupíte z předkola, šli byste na Liberec nebo Třinec. Všechno to jsou hodně kvalitní týmy. Nejdřív však musíme někoho porazit v předkole.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Chomutov: Skokan "osprchoval" Čiliaka, to se nelíbilo obráncům

O co nebo o koho se budete v play off nejvíc opírat?

„Nejvíc o obrovskou bojovnost, o důraz a obranu. Posledních pár zápasů jsme dostali docela dost gólů, v průměru přes dva a půl. Na druhou stranu jsme jich i poměrně hodně dávali.“

Loni čtvrtfinále, letos chcete totéž. A co dál? Jaký klub z Pirátů stavíte? Budujete ho výhledově do absolutní špičky?

„Máme svoji představu. S majiteli jsme si řekli, že bychom se do pěti let chtěli vyhoupnout výš. Ze všeho nejdřív jsme tu museli udělat nějaký základ a na ten nabalovat další kluky. Pro příští sezonu už bych kádr moc měnit nechtěl.“

Jak moc půjdete po Romanu Červenkovi, který za Chomutov loni hrával?

„Tajně doufáme, že se k nám vrátí. Kdyby se to podařilo, naše ambice by s Romanem v sestavě okamžitě byly někde jinde. Věřím, že se vrátí. Jednou určitě.“

Zpátky k předkolu. Číhá na vás Plzeň, byť to není definitivní. Jaký to je pro vás sok?

„Je mi úplně jedno, na koho půjdeme. Extraliga je hrozně vyrovnaná, podívejte se na dnešní výsledky, Sparta prohrála ve Varech… Jediný, kdo tady kulhá, jsou Pardubice. Za sebe říkám, bohužel. Mužstvo nemají špatné, snad se udrží.“