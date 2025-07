Trenér Müller hajluje a nadává reprezentantům. Svaz ho vyloučil, dál se objevuje na akcích

Nadával reprezentantům, přál jim porážky, těšil se z jejich zranění a fandil ruským bojovníkům. Jakub Müller byl za své chování, které mimo jiné dokládají zveřejněné zprávy, před půl rokem vyloučen ze všech akcí českého svazu MMAA a světové federace GAMMA. Nemůže na nich startovat ani nikdo z jeho svěřenců, členů havířovského týmu JMFS.

Kouč a někdejší rozhodčí se zkušeností v UFC však může nadále působit na akcích profesionálních lig RFA, KSW a dalších. Trvalý zákaz má pouze na půdě Oktagonu. Ten dostal ještě před zveřejněním komunikace s vedením svazu MMAA.

Textová komunikace začala tím, že Müller poslal představiteli MMAA vlastní fotku, na níž se usmíval a byl oblečen v triku s ruským státním znakem „Fandil jsem dneska,“ napsal. „Doufám, že má tu nohu zlomenou,“ pokračoval, přičemž odkazoval na jednu z českých reprezentantek, která prohrála v duelu s Ruskou a vážně si poranila koleno.

Část Müllerovi záště pramenila z toho, že mu nebylo plně vyhověno s obsazením reprezentace a nesouhlasil s nominací ukrajinského bojovníka. „Mr**a zkur**ná ukrajinská, doufám, že mu chcípne celá rodina, řeknu Péťovi (Střížovi, svěřenci, který se taky účastnil MS), ať mu tam zlomí ruku na tréninku,“ píše trenér v dalším z úryvků konverzace. Ukrajinskému zápasníkovi napsal taky sám. Za nádavky a přání prohry pak přidal ruský válečný znak „Z“.

„Hodnoty sportovního chování, integrity a vzájemného respektu jsou jádrem toho, co zastupujeme v Asociaci MMAA. Nedávné události si bohužel vyžádaly, abychom podnikli rozhodné kroky k dodržování těchto zásad,“ zní v prohlášení MMAA, které úseky z komunikace zveřejnilo.

„Disciplinární komise a Výkonná rada MMAA po pečlivém zvážení učinily bezprecedentní rozhodnutí vyloučit klub JMFS Jayman MMA Fighting Systems z.s. a jeho členy ze všech akcí MMAA i GAMMA. Toto rozhodnutí nebylo učiněno lehce, ale odráží vážnost chování trenéra Jakuba Müllera před a během mistrovství světa v GAMMA v MMA,“ pokračuje text.

„Celá tato komunikace byla zveřejněna i na můj popud. Není to první delikt tohoto trenéra a rozhodčího. Budu usilovat o to, aby pan Jakub Müller byl distancován od práce s dětmi a mládeží. Sport by měl lidi spojovat a ne rozdělovat. Myšlenka Pierra de Coubertina se zde úplně minula. Výchova pomocí sportu je dnes nejdůležitější součástí společnosti a nenávist, závist a nelidské chování nesmí dostat prostor,“ komentoval prohlášení asociace Michal Novák, trenér Gladiators Gym České Budějovice.

Nejhorší člověk, jakého jsem kdy poznal

„Ta konverzace přesně ukazuje, jaký je Jakub člověk,“ podotkl Jakub Batfalský, Müllerův bývalý svěřenec, který zveřejnil video, na němž Müller hajluje na tréninku.

Podle Batfalského se nejedná o nic ojedinělého. „Zveřejnil jsem to, protože si myslím, že je to špatná věc a takový člověk by rozhodně neměl vést mladé kluky. Je zkrátka špatně, aby k němu pak mladí, náctiletí lidé vzhlíželi a on je mohl manipulovat, tak jak to pořád dělá,“ vysvětlil mladý fighter pro iSport.

Z týmu JMFS odešel před třemi roky. „Je to nejhorší člověk, jakého jsem kdy poznal. Tenhle sport miluju, a tak mi hrozně vadí, když vidím, jak ho tento chlap kazí,“ dodal dvaadvacetiletý bijec z Oktagonu.