Sledovaný rozsudek v Kanadě: hokejoví šampioni jsou nevinní, sexuální napadení se nestalo

Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Dillon Dubé a Cal Foote si vyslechli obžalobu ze sexuálního napadení na konci ledna loňského roku. Soudní proces započal letos 22. dubna a pokračoval až do 13. června. Verdikt zazněl v kanadském Londonu ve čtvrtek a uzavřel sledovaný případ, který se táhl až do roku 2018.

Právě tehdy triumfoval kanadský výběr do 20 let na mistrovství světa a po červnovém galavečeru ve městě London došlo k prošetřovanému incidentu. McLeod si z baru odvedl do hotelového pokoje mladou ženu, která pro zachování anonymity vystupuje v procesu pod iniciálami E. M., s níž měl dobrovolný pohlavní styk.

Podle žalující strany posléze bez ženina vědomí pozval do pokoje další spoluhráče. V průběhu noci měla být E. M. nucena poskytnout orální sex McLeodovi, Hartovi a Dubému a mít pohlavní styk s Formentonem. Mluvilo se i o plácání po zadku a dalších aktivitách se sexuálním podtextem. Podle obžaloby žena nejednala z vlastní vůle, byla opilá a nevěděla, jak by muži reagovali, kdyby odmítla splnit jejich požadavky.

Obžalovaní od počátku procesu trvali na své nevině, iniciátorkou skupinového sexu podle jejich prohlášení byla sama E. M. Pro svoji obhajobu použili dvě videa natočená v průběhu noci, na nichž žena prohlašuje, že všechno bylo konsenzuální a dobrovolné.

O nahraných videích hovořila při ohlašování verdiktu i soudkyně Carrocciaová. Nezapomněla upozornit ani na nesrovnalosti ve výpovědích žalobkyně. „Několikrát označila důkazy za ‚svoji pravdu‘ namísto ‚pravdu‘. To stírá hranici mezi tím, co považuje za pravdu, a tím, co je objektivně pravdivé,“ prohlásila mimo jiné. Podle soudkyně navíc žalobkyně mezery v paměti vyplňovala domněnkami. Jako další důvody svého rozhodnutí uvedla Carrocciaová, že E. M. ve výpovědích přeháněla, jak silně byla opilá. Podle soudkyně také dala najevo ochotu k sexuální aktivitě.

30 dní na podání odvolání, šance na návrat do NHL

V případě Harta a Dubého, kteří byli obviněni z přijímání nedobrovolného orálního sexu, Carrocciaová uvedla, že obžaloba neprokázala nade vší pochybnost, že E. M. s touto aktivitou nesouhlasila. Soudkyně neuvěřila tomu, že žalobkyně poskytla hráčům orální sex jen ze strachu, protože předtím nečelila žádným výhrůžkám násilím.

Stejný verdikt padl i v případě Formentona. Dnes pětadvacetiletý hokejista měl s E. M. pohlavní styk v koupelně. „Přijímám jeho důkazy, že šlo o společné rozhodnutí odejít do koupelny,“ řekla soudkyně. Za nevinného prohlásila i Foota. Mladý obránce se měl provinit tím, že nahý udělal přes mladou ženu roznožku. Soudkyně však nenašla dostatečný důkaz, že jeho chování bylo sexuální povahy a že došlo k doteku s obličejem E. M.

Nejzávažnějším obviněním z pětice hráčů čelil McLeod. Vedle osočení ze sexuálního napadení mířila na jeho hlavu i obžaloba z podněcování ostatních k činu. Carrocciaová však zprostila obvinění i jeho. „Obvinění jsou propuštěni,“ prohlásila soudkyně závěrem.

Žalující strana má nyní 30 dní na podání odvolání. V něm by musela uvést právní nedostatky v odůvodnění Corrocciaové.

Hráčům se po zproštění obžaloby znovu může otevřít cesta do NHL. Dubé s McLeodem naposledy hráli v KHL, Foote si zvolil Slovensko. Formenton ani Hart nikde v minulé sezoně nenastupovali. Už v uplynulých dnech ale kolovala kuloáry spekulace, že týmy zámořské soutěže projevily zájem o Hartovy služby, pokud odejde od soudu jako nevinný.

O co šlo v kauze Hockey Canada

8.-19. června 2018 – Hráči se zúčastnili slavnostní akce Hockey Canada v Londonu v Ontariu.

19. června 2018 – Mladá žena uváděná jako E. M. byla údajně zneužívána v hotelovém pokoji. Případ ohlásil její tehdejší otčím.

únor 2019 – Policie případ uzavřela, aniž by byla vznesena obvinění.

duben 2022 – E. M. podala žalobu na Hockey Canada a CHL. Tvrdila, že společnost kanadská asociace odmítla dotyčné hráče vyšetřovat a potrestat. Došlo k mimosoudnímu vyrovnání ve výši 3,55 milionu kanadských dolarů.

leden 2024 – Pět bývalých členů kanadské reprezentace do 20 let – McLeod, Hart, Dubé, Formenton, Foote – bylo obviněno ze skupinového znásilnění ženy z června 2018. První z nich navíc čelí obžalobě z podněcování ostatních hráčů k činu.

květen – červenec 2025 – Proběhl soudní proces s výslechy, předkládáním důkazy a právních argumentů. Pouze jeden obžalovaný (Hart) svědčil, ale jeho výpověď prý ostatním neprospěla – vyvracel stereotyp o vzájemném krytí hokejistů.

24. července 2025 – Vynesení zprošťujících rozsudků soudkyní Marií Carrocciaovou.

Kdo jsou osvobození hráči