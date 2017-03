Čermákovo zranění vystrašilo Kometu. Play off stihne, věří klub

Kapitán hokejistů Komety Brno Leoš Čermák utrpěl v úterním extraligovém utkání s Chomutovem otřes mozku, otok na oku a zlomeninu nosu. Zranění osmatřicetiletého útočníka specifikoval klub na sociálních sítích a doufá, že týmu ještě v této sezoně v play off pomůže. Po výhře 3:1 nad Chomutovem si Kometa zajistila přímý postup do čtvrtfinále.

Čermák utrpěl zranění už v 6. minutě zápasu. Do střely Tomáše Vincoura vložil hůl chomutovský hráč, puk změnil směr a zasáhl Čermáka do obličeje. Roztříštil mu i ochranné plexisklo na helmě. Zraněný útočník byl převezen do nemocnice.

Kometa Brno - Chomutov: Vincour napálil puk Čermákovi do obličeje, ten zůstal v krvi ležet na ledě

"Leoš je pravý lídr týmu. Mužstvo mu dalo třináctidenní možnost se z toho dostat. A já věřím, že Leoš je tak silný a obětavý hráč, že mu těch třináct dnů bude stačit, aby se vrátil zpět do party," uvedl po zápase asistent trenéra Kamil Pokorný.

Kometa má stále na marodce i obránce Jakuba Krejčíka, Jana Štencela, Filipa Krále a útočníka Martina Zaťoviče.

Do play off vstoupí Brňané v pondělí 13. března.