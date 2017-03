Plzeň cítí křivdu, před gólem se nepískal faul: Celá hala to viděla!

Frustrace, zklamání a hlavně pocit křivdy. Atmosféra kolem kabiny by se dala krájet. Všechno se vyvíjelo podle plánů, zbývalo deset minut dokonce. Stejně Plzeň odjíždí z Vítkovic s druhou prohrou a v předkole play off jí dělí jeden zápas od konce sezony. Obrat z 0:2 na 3:2 nastartoval gól Vítkovic ve vlastním oslabení, předcházel mu neodpískaný faul na Dominika Kubalíka. Proto ta zlost. „Celá hala to viděla,“ řekl trenér Plzně Ladislav Čihák. Na inkriminovaný moment se podívejte ve videu.

Kdyby hokejisté mohli komentovat výkony rozhodčích v den zápasy, létaly by v úterý ve Vítkovicích hodně peprné výrazy. U kabiny Plzně rozhodně. Takhle zůstávaly odpovědi na otázky novinářů skryté. „Nesmím se k tomu vyjadřovat,“ řekl třeba Jakub Koreis.

Plzeň prohrává s Vítkovicemi už 0:2 na zápasy, přitom to padesát minut druhého dějství předkola play off vypadalo na její hladkou výhru. Vše zlomila plzeňská přesilová hra deset minut před koncem, ve které domácí ujeli do přečíslení dva na jednoho a Erik Němec jej chladnokrevně zakončil střelou ke vzdálenější tyči.

Hosté se okamžitě vrhli na rozhodčího, hlasitě mu spílal i trenér a majitel klubu Martin Straka.

Proč? Brejku Vítkovic ve vlastním oslabení předcházel evidentní faul na Dominika Kubalíka. Hosté se zmocnili puku poté, co mu Karol Sloboda vysekl hůl z ruky. Domácí měli jít do tří, ale nepískalo se. Prý proto, že úder do hole nebyl silný. To nechápali ani televizní experti.

„Neviděl jsem to, nemůžu říct. Rozhodčí to tak posoudili, bohužel. My s tím nic neuděláme. Jestli to byl faul, tak nám to pomohlo, ale nic jsem nez,“ snažil se situaci komentovat domácí obránce Jan Výtisk.

Otázka na pozápasové tiskové konferenci proto musela přijít i na trenéra Plzně. Jak moc tenhle moment ovlivnil zápas? „Je to záludná otázka, když jsem v emocích,“ nadechl se asistent Ladislav Čihák, svá slova nakonec udržel pod kontrolou.

Spíše pokáral vlastní hráče. „Ať už to bylo jakkoliv, celá hala to viděla. Nás to neomlouvá, my jsme dál měli hrát. Hráči to měli zatáhnout dozadu, vrátit se a situaci zvládnout,“ řekl diplomaticky. Ve chvíli sekery totiž úplně přestál hrát i faulovaný Kubalík. Ztratil dvě tři vteřinky, které rozhodly…