Postup Vítkovic se odkládá. V pátek vyhrajeme, věří kapitán Olesz

Plzeň první mečbol dokázala odvrátit, proč?

„Nenazýval bych to mečbolem. Série se hraje na tři zápasy, ale je dlouhá. A proč? protože dali více gólů. Dělali jsme chyby v obranném pásmu, těžko se mi to teď hodnotí. Jsem zklamaný a smutný z toho, jak jsme dělali složitě věci u nás v pásmu. Z toho pramenily jejich góly.“

Co teda zlepšit do pátečního zápasu, aby se vám třeba povedlo už tady v Plzni sérii ukončit?

„Hraje se zase od nuly, to jsou pořád ty stejné fráze. Musíme mít lepší vstup do zápasu, dát první gól a hrát pak naši hru.“

480p 360p REKLAMA Plzeň - Vítkovice: Lukáš Kucsera nedal přesnou střelou Machovskému šanci - 5:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Je speciálně tady, v hodně drsné atmosféře, první gól hodně důležitý?

„Každému týmu v play off pomůže první gól, to je jasné. My se tady ale pak dostali do hry, dali na 1:2, měli šance a nedali je, místo toho inkasovali. Někdy je takový hokej. Kdybychom se dříve dostali na kontaktní gól, věřím, že jsme byli schopni ten zápas ještě otočit.“

Je vám hodně nepříjemná zdejší hodně nepřátelská atmosféra?

„To člověk ani nevnímá, když hraje. Ke sportu to patří, teda k českému prostředí extra, tyhlety nadávky. Ale neovlivníme to, tak se tím ani nezabýváme.“

Zvedá vám před pátečním zápasem hodně sebevědomí, že jste vyhráli alespoň poslední třetinu dnešního utkání?

„My chceme hrát pořád naplno, bez ohledu na výsledek. Chceme vyhrávat každou třetinu, nic jsme nezabalili. Věděli jsme, že jak budeme končit třetí třetinu, tak začneme další den zápas. Věřím, že vyhrajeme.“