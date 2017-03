Tříbodový Svoboda: Vyhráli jsme, ale pořád máme nůž na krku

Probudil se extraligový král střelců Dominik Kubalík, procitla celá plzeňská ofenziva. Ale byl to Tomáš Svoboda, kdo ve třetím zápase předkola nasměroval Indiány k vítězství. Dal úvodní gól, na další dva nahrál. A to ještě neproměnil trestné střílení. Škodovka vyhrála 5:3, snížila stav série a už po zápase se začaly prodávat vstupenky na čtvrté dějství. „Dokázali jsme si, že umíme dávat góly a vyhrávat zápasy,“ shrnul nejlepší hráč utkání.

Od začátku to byl hodně vypjatý duel, na ledě se každou chvíli jiskřilo. Plzeň nemohla připustit nic, než výhru. Kolik takový zápas stojí sil?

„V každém zápase jich vydáte dost, pokud chcete vyhrát. Ale je to sladší, když se dotáhne do úspěšného konce.“

Zapůsobily na vás zprávy o trestech pro rozhodčí, kteří ve druhém utkání chybovali a možná vás připravili o lepší výsledek?

„Zápas už to nevrátí, i kdyby dostali sto tisíc pokutu. Nějaká satisfakce to je, že jsme měli pravdu, že tam chyba byla. Ale já osobně jsem se tím nezabýval.“

K vítězství jste výrazně přispěl třemi body. Jste hodně spokojený?

„Co víc si asi v play off přát, než vyhrát a nějak k tomu přispět. Ale pořád to je jenom jeden zápas a musíme zvládnout ještě dva. Je před námi další den.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Vítkovice: Svoboda využil dvojnásobnou přesilovku a tvrdou střelou poslal domácí do vedení - 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Byly klíčové dva úvodní plzeňské góly v první třetině?

„Celkově ten nástup, jaký jsme měli. Chtěli jsme tak začít i v Ostravě, ale tam se nám to nepodařilo. Tentokrát jsme měli vstup rozhodně lepší, splnili jsme to na sto procent. Dokázali, že góly dávat umíme. Začátek hodně napověděl o konečném výsledku a je to odrazový můstek pro další zápasy.“

V závěru jste výhru mohl ještě pojistit při trestném střílení...

„No, ten nájezd předtím byl lepší, než pak samotné trestné střílení (usměje se). Tam se mi to moc nepovedlo, trošku mi uskočil puk, ale naštěstí to nebyl klíčový moment, aby musel rozhodovat zápas.“

Zatrnulo vám, když pak Vítkovice snížily na 5:3?

„Proběhlo mi to hlavou. Ale věřil jsem, že máme dost síly, jsme natolik odolní, že už to zvládneme a zápas si utéct nenecháme.“

Očekáváte, že bude mít čtvrtý duel podobný průběh?

„Máme pořád nůž na krku. Musíme do toho vlítnout jako ve třetím zápase, rvát se o to po celých 60 minut a jít si za tím cílem, abychom si to rozdali v Ostravě.“