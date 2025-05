Slezské derby s nadprůměrnou druholigovou návštěvou: Chorea, pyro i rýpance, ale bez gólů

Opavský A-tým se naposledy v Ostravě představil v dubnu roku 2021. Až v průběhu této sezony došlo na slezské derby znovu, tentokrát však ve druhé lize a z důvodu postupu baníkovské rezervy z MSFL.

Zhruba hodinu před výkopem to v okolí Městského stadionu vypadalo, že se chystá prvoligový zápas. Dav opavských fanoušků si to v policejním doprovodu štrádoval z vítkovického nádraží směrem ke stadionu, přičemž další policisté byli rozmístěni i několik set metrů od hlavního dějiště. Ve vypjatém střetu dvou znepřátelených táborů zkrátka nikdo nechtěl nic podcenit.

Baníkovský kotel zaplnil tři sektory za bránou, slušný počet fanoušků stál i v prostorech pro hosty. V prvním poločase vytáhli domácí působivé choreo, které připomnělo 80 let od osvobození Ostravy. V závěru utkání pak přispěchali s rýpancem směrem k soupeři: „Když máš v chalupě druhou ligu, nevadí, že do ní prší.“

Počtem choreografií a pyrotechniky se nenechali zahanbit ani příznivci SFC. Dění na tribunách zkrátka jednoznačně přebilo nepříliš záživný zápas. „Atmosféra byla super, proto fotbal děláme. Fanouškům musím poděkovat, že nám takovou kulisu udělali. Úplně super,“ pochvaloval si opavský kouč Roman Nádvorník.

„Budu rád, když to v článcích vyzdvihnete. Obrovské poděkování všem fanouškům. Někteří hráči to ještě nikdy nezažili,“ doplnil Josef Dvorník, trenér rezervy Baníku. Byť v ostravské základní sestavě nastoupili talentovaní mladíci v čele s Jiřím Míčkem či Markem Havranem, dostalo se i na početné zastoupení z A-týmu.

Z mužstva Pavla Hapala šli béčku v boji o udržení pomoct Jan Juroška, Tomáš Zlatohlávek, David Látal, disciplinárně potrestaný Michal Kohút či pro zápas v Plzni vykartovaný Matěj Chaluš. „Dva dny dopředu jsme věděli, že Michal Kohút i Chaly nemůžou hrát v Plzni, a že nám půjdou pomoct. Něco s námi odtrénovali. Potom se přidali i kluci, kteří přijeli z Plzně. Pojali to tak, že chtěli jít hrát, za což jsem rád,“ těšilo Dvorníka.

Opavu ale počet ostravských „áčkařů“ nepotěšil. „Čekali jsme, že by něco takového mohlo nastat. Slavia na nás také postavila čtyři hráče, další kolo jich tam měla sedm... Kromě Sparty to dělají všechna béčka, snaží si pomoct,“ povzdechl si Nádvorník.

„Olomouc ale ne, protože ta už byla v takové situaci, že by jí asi nepomohlo nic. Nicméně tušili jsme to. I díky tomu je cennější, že jsme to zvládli a venku jsme získali bod. Baník je o čtyři body pod námi, jede hrát těžký zápas do Brna, takže je důležité, že jsme ho nepustili do hry,“ poukázal Nádvorník.

Dvě kola před koncem soutěže má čtrnáctý Baník B náskok dvou bodů na předposlední Varnsdorf.