EURO bez Vitíka. Uvažovali jsme o Panošovi, přiznává kouč Lvíčat. Kabonga sleduje

Do začátku turnaje zbývá necelý měsíc. Dá se shrnout, v jakém stavu jsou vaši hráči, jaký máte dojem z jejich výkonů a vytížení?

„Většina z nich hraje, i když někteří, hlavně v zahraničních týmech, nejsou v úplné zátěži. Jsme v kontaktu prakticky se všemi, kteří přicházejí v úvahu pro mistrovství. I s jejich kluby, trenéry. Někdo už skončil sezonu, třeba Karviná. Mluvil jsem s trenérem Martinem Hyským. Tým by měl po vypadnutí v prostřední skupině ještě dál trénovat. Ve spolupráci s Michalem Bílkem, novým trenérem jednadvacítky, jsme připravili širší kádr třiašedesáti hráčů, který jsme poslali na kluby. Podle toho, kdy ukončí sezonu, by měli mít k dispozici tréninkové programy na dobu během pauzy před mistrovstvím Evropy anebo srazem výběru pro nový cyklus.“

Kolik máte nominačních otazníků? Delší dobu se ví, že nepojede zraněný Jaroslav Harušťák z Teplic.

„Počítal jsem si to a zhruba o osmnácti hráčích ze dvaceti jsem přesvědčený, že by měli jet. Ale ještě jsou tam otazníčky ohledně zranění nebo případného posunu do áčka. To je priorita. Plus minus se hraje o dvě místa. S Martinem Vitíkem se počítá do kádru áčka, které má jako vždy prioritu. Matěj Jurásek je dlouhodobě zraněný a klub ho nepustí. Uvažovali jsme například o Maxi Panošovi z Plzně, ale ten je taky mimo hru.“

Co jeho spoluhráč Christophe Kabongo, který se vrací do hry po dlouhodobé zdravotní pauze?

„Je jedním z hráčů, které teď sledujeme. Je po dlouhodobém zranění, uvidíme. Vím, kolik útočníků vzít a koho pravděpodobně vezmu.“ (úsměv)

Přesvědčuje vás v Mladé Boleslavi záložník Michal Ševčík?

„To si nechám pro sebe. Teď hraje, uvidíme.“