PRVNÍ DOJEM PAVLA BÁRTY | Český tým začíná na šampionátu správně šlapat od druhé třetiny. Zápas s Dánskem to potvrdil. Soupeři jako by si půjčili manuál na důraznou hru, s níž vyrukovali už v předchozím zápase Norové. Do branky se poprvé postavil Daniel Vladař a zejména v první části mužstvo podržel. V prostřední však Češi odskočili o čtyři góly a nakonec zvítězili 7:2. Dvakrát skóroval Martin Nečas, dva góly lahůdkově zařídil David Pastrňák.