Pomalý pohyb, pramálo střel, přehršel chyb i nedorazů. Úvodní třetina ze slovenského pohledu? Skutečně hrozivá. S velkou šancí Heinricha si brankář Samuel Hlavaj ještě poradil, na precizní akci zakončenou Peterem Schneiderem už ale nestačil. Další direkt schytali Slováci v polovině 12. minuty, kdy zmatky v obraně, a také nepřesvědčivý zákrok Hlavaje, ztrestal detroitský talent Marco Kasper.

„Musíme zlepšit každou část v naší hře, v úvodu jsme zaspali. Musíme nastoupit v úplně jiném nastavení,“ burcoval v přestávkovém rozhovoru Adam Sýkora. Co řekl, platilo.

Slováci se postupně zlepšili, byť soupeř hrozil z protiútoků. Zasloužené snížení obstaral Samuel Honzek, další střely však gólman David Kickert pochytal. „Až od druhé třetiny jsme začali hrát, co jsme měli. První jsme prospali, byla zlá. Jsem rád, že se nám podařilo dát jeden gól,“ těšilo Honzeka o druhé pauze.

I v závěrečné třetině bylo Slovensko aktivnější. Ze zvýšeného počtu ran však vytěžilo jen jeden gól. Dramatickou zápletku nerozlousklo ani prodloužení, rozhodnout tak musely nájezdy.

V nich se za stavu 1:1 trefil v páté sérii Schneider, Michal Krištof vzápětí musel proměnit. Kickerta si dlouhou kličkou do forehandu položil, jenže rakouský gólman mu hokejkou zavadil o brusle a poslal jej k zemi. Slovenský útočník v pádu zamířil do tyče a ven.

Pokud by rozhodčí usoudili, že se jednalo o faul, nájezd by se musel opakovat. Nestalo se. Nepomohly ani protesty Miloše Romana a dalších. Utkání skončilo, Slováci cítili křivdu.

„Zeptejte se kolegy. Já to nechci a ani nemůžu komentovat, tak se mě ani na takové otázky neptejte,“ odpověděl Krištof České televizi na dotaz, co se v inkriminovaném momentu stalo.

Zlost jej nepřešla ani při dalším hodnocení. „Brankář mě podrazil, musíte se na to zeptat kompetentních lidí. Nikdy jsem nic takového nezažil. Na takové akci by měli znát všechny detaily a měli by vědět, co v takové situaci dělat,“ nadával centr třetí lajny.

„Rozhodčí to viděli tak, že hráč nejprve zakončil a potom byl faulovaný, ale my jsme viděli, že to bylo naopak. Rozhodčí byli přesvědčení o své pravdě,“ bědoval kouč Vladimír Országh. „My jsme si však zápas neprohráli v nájezdech, ale v první třetině. Tu jsme zaspali. Nebyli jsme ve hře, Rakušané byli aktivní, agresivní a také vyhrávali souboje. Klukům patří ke cti, že to zvrátili a bojovali. Každý bod se počítá, ale zklamání tam je.“

S případným postupem do čtvrtfinále si Slováci zavařili. Po úvodní prohře s nabitým Švédskem tentokrát nestačili na Rakousko, očekávaným konkurentem v boji o nejlepší osmičku. Další utkání je čeká ve středu s Francií, poté ještě vyzvou Kanadu, Lotyšsko a Finsko.