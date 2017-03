Řepík po vyřazení: Že jsem se nevrátil do Liberce? Vůbec nelituju

Když se v listopadu Michal Řepík vracel z krátké anabáze v KHL na extraligová kolbiště, překvapivě se nerozhodl pro Liberec, nýbrž pro Spartu. Bílí Tygři teď neohroženě směřují do semifinále, zatímco on s Pražany schytal debakl od brněnské Komety. Svého rozhodnutí však 28letý křídelník nelituje.

Jaké ve vás po brzkém konci klubové sezony převládají pocity?

„Je to obrovské zklamání. Prohráli jsme 0:4… co k tomu říct. Pokazili jsme si to samozřejmě hlavně těmi domácími zápasy. Vedli jsme, pak jsme ale začali hrát hrozně naivně. Dělali jsme chyby, faulovali jsme. Teď můžeme Kometě jen poblahopřát. Zasloužili si to víc než my.“

Je to o to víc frustrující, že jste Brno ve všech čtyřech zápasech přestříleli, ale srazily vás stále dokola omílané chyby jednotlivců?

„Určitě. My jsme stříleli, ale oni byli efektivnější. V koncovce byli lepší. Naše chyby využili, my ty jejich ne. Tak to někdy v hokeji bývá.“

Považovali jste sami sebe za favority série?

„Nevím. Tabulkově to tak možná vypadalo. Znali jsme ale sílu jejich kádru, kde jsou hráči se zkušenostmi z nároďáku, KHL i NHL. Bylo jasné, že nás nebude čekat nic jednoduchého. Za favority jsme se asi tak úplně nepovažovali.“

Jaká byla před posledním zápasem nálada v kabině?

„Bojovná. Fakt jsme to v Brně moc chtěli urvat a vrátit tu sérii k nám. Proti klukům v šatně nemůžu říct ani půl slova, že by někdo nemakal na sto procent. Odjezdili to všichni.“

Jak jste spokojený se svými čtvrtfinálovými výkony?

(přemýšlí) „To je těžký hodnotit. Snažil jsem se odvést v každém okamžiku maximum. Z toho pohledu můžu odejít se vztyčenou hlavou. Bylo ale velice těžké se prosadit.“

Nelitujete teď trochu, že jste při návratu nezvolil Liberec, ale Spartu?

„Vůbec. Takhle nad tím nemůžu přemýšlet. Udělal jsem to, co bylo v tu chvíli nejlepší pro mě a moji rodinu.“

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Kometa Brno slaví postup přes pražskou Spartu, kterou smetla 4:0. Diváci na stadionu vytvořili neskutečnou atmosféru, kterou si po zápase pochvaloval i hrdina čtvrtého zápasu útočník Vojtěch Němec. </p> REKLAMA Hrdina Komety Němec o atmosféře: Děkujeme! Vypadá to, že se z toho sparťané po… • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Fantastický Marek Čiliak vychytal brněsnké Kometě postup přes pražskou Spartu. Na jeho dojmy bezprostředně po čtvrtém utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Sparta po první třetině nevstřelila gól, chtěl jsem tam chodit až od druhé, smál se Čiliak • VIDEO iSport TV