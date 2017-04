Chomutov - Liberec 0:4. Bílí Tygři ve finále extraligy vyzvou Kometu

Hokejisté Liberce si opět po roce zahrají v extralize o titul. Úřadující mistři vyhráli v šestém duelu semifinále play off na ledě Chomutova 4:0, v celé sérii zvítězili 4:2 na zápasy a ve finále vyzvou Kometu Brno. Boj o zlato odstartuje v pátek v Liberci.

Svěřenci kouče Filipa Pešána dnes otevřeli skóre již ve třetí minutě, kdy se trefil Petr Jelínek. Další góly přidali až ve třetí třetině Milan Bartovič, Jakub Valský a Jan Stránský. Čisté konto vychytal Roman Will.

Díky dnešnímu výsledku dosáhl na první medaili Hradec Králové, který získal bronz a poprvé v historii okusí Ligu mistrů. Chomutov obsadil konečnou čtvrtou příčku.

Do obrany domácích se vrátil uzdravený Valach, mezi tyčemi liberecké branky dostal znovu důvěru Will. Ten mohl přes celé hřiště sledovat dobrou souhru spoluhráčů, na jejímž konci byl osamocený Jelínek a ranou zblízka otevřel již ve třetí minutě skóre. Na konci páté minuty mohl smazat náskok Bílých Tygrů domácí kapitán Vondrka, jenže Will byl proti.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Jelínek dostal přihrávku zpoza brány a neměl problém otevřít skóre, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Zvýšit mohl naopak tečující Stránský, ale puk skončil vedle Lacovy branky. Opora Pirátů si následně poradila i s pokusy Radivojeviče a Jelínka, v polovině 19. minuty mu pak pomohl soupeř sám, když se před ním ocitl osamocený Svačina, ale vysoko přestřelil. Ještě do přestávky stihl domácího gólmana pozlobit Lakatoš, stavem 0:1 ale nepohnul.

Obhájci titulu měli navrch i ve druhé třetině. Bližňákův pokus ale vytěsnil Laco mimo tyče. Odpověď domácích si přichystal Valach, jehož tečovanou ránu od modré čáry vykopl Will na poslední chvíli pravým betonem. Na pozorného libereckého brankáře nevyzrál pak ani Poletín.

Až ve 39. minutě se poprvé vylučovalo, když se držením provinil Lakatoš. Piráti byli v náporu, jenže po Vondrkově ráně to s důrazem před Willem přehnal Poletín, který libereckého gólmana sekl, a síly na ledě se vyrovnaly.

Již při hře v plném počtu vyrazil ve třetím dějství na útočný výpad přes celou délku kluziště Šimek, při zakončení měl mnoho času, ale trefil jen povyjetého Laca, a přestože se kotouč odrazil jeho směrem, nestihl si včas přehodit hůl na bekhend, aby ho uklidil do branky.

Ve 44. minutě však po náporu Pirátů přišel rychlý kontr Bílých Tygrů, kteří skvěle sehráli přečíslení tři na dva, Bartovič těsně před Lacem nadzvedl ostrou Bližňákovu přihrávku a dodal hostům klid. V končící 47. minutě navíc během signalizované početní výhody přidal třetí zásah hostů Valský, jenž si vyjel mezi kruhy a nedal Lacovi šanci.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Bližňák našel Bartoviče, ten navýšil vedení Tygrů na 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Oživit chomutovské naděje na zvrat mohl osamocený Kaše, jehož výtečně našel Lauko, ale střela mu nesedla a jeho oblouček zlikvidoval Will dokonce vyrážečkou bez hokejky. Když byl v 53. minutě vyloučen Jelínek, Chomutovští to ještě zkusili a sáhli dokonce ke hře bez gólmana, ale jejich odvahu ztrestal Stránský, který potvrdil postup Liberce.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Krásná akce Valského! Obral o kotouč Koblasu a trefil se na 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. P. Jelínek (Vitásek, Lakatoš), 44. Bartovič (Bližňák, Ordoš) 47. Valský, 54. J. Stránský. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5250 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Kudělka, Skinner, Dlapa, Valach, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - Račuk, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Skokan, Poletín - D. Kaše, Kämpf, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Will - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 50. navíc Plutnar - Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič - Valský, L. Krenželok, Svačina - Bartovič, Bližňák, Ordoš - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:43. P. Jelínek, 43:23. Bartovič, 46:55. Valský, 53:16. J. Stránský Sestavy Domácí: J. Laco (Král) – Rutta, L. Chalupa, Flemming, Kudělka, Skinner, Dlapa, Valach, Mrázek – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – Račuk, V. Růžička, Sklenář – Koblasa, Skokan, Poletín – Kaše, Kämpf, Lauko. Hosté: Will (Lašák) – R. Šimek, Ševc (A), Jánošík, Vitásek, Mojžíš (A), Derner, Plutnar – Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič (C) – Valský, L. Krenželok, Svačina – Bartovič, Bližňák, Ordoš – J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion SD ARÉNA Návštěva 5 250 diváků