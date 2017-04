Sedm hráčů na ledě, vymlácené plexi, lidi pryč z haly. A Motor v první lize

Přemíra snahy? Chyba trenérů či některého z hráčů? Komunikační šum na střídačce Motoru? Ať tak či onak, v čase 58:20 došlo k nevšednímu momentu. Při budějovické hře bez brankáře za stavu 1:2 se v jednu chvíli ocitl na ledě sedmý domácí hráč, což čárovým arbitrům nemohlo uniknout. Sedm na pět? Ne, to fakt nejde…

A to nebylo vše. Když se sudí dohadovali s trenéry budějovické střídačky, kdo půjde pykat, prasklo plexisklo za domácí brankou. Od puku? Od nárazu hráče? Nikoli. Podle všeho jeden z fanoušků neudržel nervy a neznámým předmětem se postaral o vydatné prodloužení zápasu.

Jak se ukázalo vzápětí, frustrace vzkypěla i ve stovkách dalších majitelů vstupenek, kteří se sebrali, nečekali na dohrávku posledního domácího vystoupení v sezoně a zmizeli mimo arénu. Domů, do hospod.

„Dva tisíce lidí pryč,“ odhadoval jeden z místních. Po technické patnáctiminutové přestávce se pokračovalo. Zbývalo 80 vteřin do konce zápasu, hosté vyvezli puk a střelou do opuštění klece rozhodli. V neděli stačí Dynamu k záchraně získat o bod méně než Karlovy Vary. Pardubice hostí Jihlavu a Energie Jihočechy.

„Prvních dvacet minut jsme měli velice špatných. Potom jsme zpřeházeli sestavu, došlo k oživení, ale dotahovat zápas ze stavu 0:2 je hrozně těžké. Po Vlčkově gólu jsme se ještě vzedmuli, Tomáš Nouza měl obrovskou šanci na vyrovnání i v závěru tam byly velice slibné situace, ale stejně jako celou sezonu to hrajeme na málo gólů. Bez té produktivity nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek,“ mrzelo kouče domácích Antonína Stavjaňu, který pak vysvětloval i osudné pochybení při střídání. „Jeden z našich hráčů už stál u střídačky, že půjde ze hry, neviděli jsme, že mezitím za něj naskočil jiný hráč, já přitom na led poslal Dostálka. Někdo byl rychlejší a už byl dál od střídačky, ani jsme ho neviděli.“

Neobvyklý večer prožil i hráč vítězů Petr Hubáček. Jeho o šest let mladší bratr Radek v souběžně hraném zápase v Jihlavě slavil postup do extraligy. „Chci bráchovi pogratulovat, pro něj je to vrchol kariéry,“ byl rád slavnější ze sourozeneckého dua za rodinný úspěch. „Je to poctivej kluk, dává hokeji všechno. Je mu 32 let a za to svoje velké úsilí si extraligu zasloužil. Jsem moc rád, že se mu to povedlo,“ hřálo Petra Hubáčka, doufajícího, že v neděli bude prožívat podobně příjemné pocity…

