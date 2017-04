Možná jsem hrál naposledy, přiznal gólman Lašák. Musí na operaci

„V posledním zápase mi tam šlehlo a doktor říkal, že to není dobré. Potvrdilo se to, mám s tím problém a nevypadá to moc dobře,“ potvrdil Ján Lašák. Když si uvědomil, že by mohlo jít o poslední zápas kariéry, neudržel slzy.

„V té chvíli to na mě nějak dolehlo. Bylo to hrozně rychlé, vůbec jsem s tím nepočítal, že by to mohlo dopadnout takhle. Dostalo mě, že by mohlo jít o poslední zápas,“ přiznal mistr světa z roku 2002 s tím, že konec kariéry je opravdu ve hře.

„Na devadesát devět procent musím jít na operaci. Uvidíme, jak to dopadne, jestli budu připravený nebo ne a kolik měsíců bude trvat, než se dám do pořádku. Ještě nevíme rozsah škod, ale nevypadá to dobře,“ smutnil Lašák, jehož prohra ve finále s brněnskou Kometou stále bolí.

„V roce 2007 jsme prohráli s Pardubicemi se Spartou a doteď to mrzí. Ne že by to člověku uteklo mezi prsty, protože teď to bylo 0:4, ale člověk nevyužil svou příležitost. To zklamání je už navždy, není to na jeden den,“ řekl.

Nejistá je i jeho další budoucnost u Bílých Tygrů, neboť osmatřicetiletému brankáři na severu Čech končí smlouva. „Nevím, jestli bude zájem,“ poznamenal Lašák.

„Jánko je jeden z hráčů, o kterém zatím nemůžu říci, jestli bude v týmu pokračovat nebo ne. I kdyby byl zdravý, stejně teď nejsem schopen říci,“ uzavřel trenér Liberce a sportovní ředitel Filip Pešán.

