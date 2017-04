Kdybychom nesestoupili, hráli bychom příští rok play off, míní šéf Varů

K udržení jim scházel jeden bod, ale sestup Karlových Varů je víceméně vyústěním problémů z posledních let. „Prošli jsme si velmi těžkým obdobím, ty věci se nastřádaly,“ připustil Miroslav Vaněk, který byl nejdéle sloužícím generálním manažerem v extralize. Už nebude. Klub, který v roce 2009 dotáhl až k titulu, se po dvaceti sezonách mezi elitou skutálel do nižší soutěže. Ve chvíli, kdy je bez dluhů a kdy se zdálo, že směřuje k restartu. O čem všem Vaněk mluvil?

O SESTUPU

„Tragédie to určitě není. Karlovy Vary řeší už šest let velmi svízelnou situaci, aby udržely nejvyšší soutěž. Prošli jsme si velmi těžkým obdobím, ty věci se nastřádaly. Mužstvo se pomaličku rozprodávalo, protože věčně nebyly peníze, a ten výsledek máme na stole. Mrzí mě to v tom, že mužstvo má velkou perspektivu a bude těžké ho udržet pohromadě. Byl jsem přesvědčený, že kdybychom udrželi extraligu, při vhodném doplnění by tenhle tým stoprocentně hrál play off . Byli jsme kousek od vzestupu a teď si to budeme muset vzít až z první ligy.“

O FINANCÍCH

„Nám se podařilo klub absolutně oddlužit. Dneska máme zdravé financování, všechno zaplacené, zapojili jsme do hry spoustu odchovanců. Tohle byl restart, který se mohl podařit. Jsem stoprocentně přesvědčený, že při doplnění o tři, čtyři hráče bychom příští rok hráli play off . Nestalo se, nedá se nic dělat. Máme ale z čeho vycházet, netáhneme za sebou žádné dluhy z minula, což se tady dělo opakovaně několik let.“

O PLAY OUT

„Play out je strašně nevýhodná a špatná soutěž. Dal jsem i podněty, aby se úplně zrušila. Vlastně měsíc se hraje o ničem, lidi nechodí. Jsou to pouťáky, které dehonestují úroveň extraligy a vůbec produkt jako takový, generální sponzor Tipsport by měl taky zatlačit. Nám to hodně nepomohlo, hrály se v podstatě přáteláky, aby se nikdo nezranil, a když se šlo na první zápas s Jihlavou, tak jsme na to nebyli svým způsobem připravení, zatímco Jihlava a Budějovice šly z play off a byly na tom úplně jinak. Pro extraligové týmy je play out velmi špatně.“

CELÝ ROZHOVOR S MIROSLAVEM VAŇKEM ČTĚTE V ÚTERNÍM VYDÁNÍ DENÍKU SPORT. Elektronickou verzi si můžete přečíst ZDE >>>

720p 480p 360p 240p REKLAMA

Z V VP PP P Skóre B 1. Jihlava 12 3 5 1 3 32:29 20 2. Pardubice 12 5 1 3 3 36:31 20 3. K. Vary 12 4 2 3 3 30:29 19 4. Motor ČB 12 3 1 2 6 20:29 13

Dvacet let Varů v extralize skončilo: Skok mezi elitu, titul i problémy