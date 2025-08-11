Emoce na Spartě: Král vyloučen za „Co pořád řveš?“, Birmančevič otřesen, Priske se omlouval
Duel Sparty se Sigmou bohužel i přes značnou kvalitu všech zúčastněných na hřišti přinesl i vyloženě nefotbalová témata. Emoce vřely během zápasu, poločasu i po utkání. Nejen mezi lavičkami. Ve 4. kole Chance Ligy byly k vidění tvrdé zákroky, přitom sudí Ondřej Pechanec nakonec vyloučil olomouckého stopera Jana Krále za celkem nevinné „Co pořád řveš?“ K vyhroceným situacím se pak vrátili oba trenéři. „Je frustrující vidět, jak vaši hráči dostávají nakládačku,“ přiznal Brian Priske.
Začněme (téměř) od konce. Olomoucký Jan Král dohrával emotivní zápas od 81. minuty pod žlutou kartou, přesto se nadále nezdržoval od vášnivých průpovídek se soupeři. V nastavení zpražil Emanuela Uchennu, pak si vysvětloval situaci s Adamem Ševínským. „Co pořád řveš!?“ obořil se na něj dle zápisu rozhodčího.
Proč se tato věta do zápisu dostala? Ondřej Pechanec totiž posoudil výměnu mezi oběma hráči za „žlutý přečin“ a dal oběma kartu. Bohužel pro překvapeného Krále to znamenalo vyloučení. „To rozhodnutí asi nebylo správné,“ hodnotil diplomaticky Tomáš Janotka. Ano, v rámci nastavených norem rozhodně není zvykem, aby sudí trestal nevulgární výlevy emocí, zvlášť když nejsou směřovány na jeho osobu.
Šlo však jen o malou součástku složitého a problematického utkání. Celé situaci přihlížel už znatelně otřesený křídelník Velkjko Birmančevič držící se za hlavu. O minutu dříve do něj totiž bezohledně po odehrání balonu hokejovým bodycheckem dojel Jáchym Šíp. Nezpevněný Srb po nárazu spadl bezvládně na trávník.
Bylo to až hokejové
Mezi oběma lavičkami, kde se incident udál, vybouchly saze, ta sparťanská klasicky vyletěla. Zřejmě šlo i o roznětku pro závěrečnou rozmíšku po konci utkání. Co začalo jako klidné poplácávání mezi realizační týmy i hráči, eskalovalo v zuřivé vysvětlování. Došlo na krátké strkanice. Pak se Hanáci odebrali poděkovat svým fanouškům.
„To jsou emoce, celý zápas byl emoční, šel jsem od toho pryč, nic hrozného se nestalo, to patří k fotbalu,“ řekl stroze brankář Matúš Hruška.
„Bylo to až trochu hokejové. Jsem rád, že jsme tu nebyli za otloukánky a nenechali jsme si nic líbit. Jsem v pohodě s tím, že tu na sebe nenecháme řvát. My máme svědomí čisté, nebyli jsme první, kteří na někoho začali pořvávat,“ přidal svůj názor Janotka.
Brian Priske melu po závěrečném hvizdu nehodnotil, chtěl se spíš vrátit právě k zákroku Šípa na Birmančeviče a celkovému průběhu utkání. Pozorný divák si totiž všiml, že výměn názorů bylo u laviček opravdu hodně.
Priskeho monolog a zamyšlení pro Šípa
„Chci se omluvit rozhodčím, převážně čtvrtému. Nebyl to pro něj jednoduchý zápas, jak během 95 minut, tak během poločasové pauzy. Ale jako kouče Sparty je frustrující vidět, jak vaši hráče zápas co zápas dostávají nakládačku. Doufám, že se nějací experti koukají na situaci s Birmančevičem, který po utkání sedí po zápase v kabině otřesený. Nikdo ho neochránil. Nevidí to rozhodčí, nevidí to čtvrtý rozhodčí a nevidí to ani nějaký pán, co sedí mimo stadion v přenosovém voze. VAR neodvedl svou práci,“ rozvášnil se.
„Mám rád soubojový fotbal a chci po svých hráčích, aby hráli tvrdě. Ale nechci, aby šli přes čáru. Doufám, opravdu doufám, že se Šíp po cestě do Olomouce zamyslí nad tím, že tohle trochu přes čáru bylo,“ završil Priske monolog.
Po prvních dvou krišťálově čistých kolech Chance Liga opět míří do červených vod, během posledních dvou víkendů padlo osm červených karet (s vyloučením Pavla Hapala devět). A emoce mezi lavičkami nebezpečně bublají…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu