Vacek podepsal v přední stáji novou smlouvu. Má na to se stát velkým šampionem, zní
Český cyklista Mathias Vacek prodloužil smlouvu se svým současným týmem Lidl-Trek o další čtyři sezony. V přední worldtourové stáji by díky ní měl působit nejméně do roku 2029. Tým o dohodě informoval na webu.
Třiadvacetiletý silniční profesionál, který je úřadujícím českým šampionem v časovce i závodě s hromadným startem, působí ve stáji od roku 2022. Nejprve jako stážista, od roku 2023 už mu pak začala běžet současná tříletá profesionální smlouva.
Lidl-Trek zveřejnil informace o podpisu nového kontraktu pod článkem, v jehož titulku označil Vacka za vycházející hvězdu. A i podle slov generálního manažera stáje je zřejmé, že tým od českého talentu očekává velké věci.
„Mathias má všechny předpoklady k tomu, aby se stal velkým šampionem. Jeho pracovní morálka, ale i to, jak se učí od lidí okolo sebe nebo jak se chová ke svým týmovým parťákům a dalším lidem ze stáje, to vše hodně vypovídá hodně o jeho charakteru,“ ocenil Luca Guercilena.
„Věřím, že tyto jeho vlastnosti a kvality v kombinaci s jeho fyzickými schopnostmi mu pomohou dojít opravdu hodně daleko. Jeho výkony v posledních dvou letech ukazují, že je velmi blízko velkých vítězství. Těšíme se, že bude v příštích čtyřech letech dál spolupracovat a objevíme jeho plný potenciál,“ dodal Guercilena.