Vacek podepsal v přední stáji novou smlouvu. Má na to se stát velkým šampionem, zní

Český závodník Mathias Vacek na Vueltě ohromil hned na úvod
Český závodník Mathias Vacek na Vueltě ohromil hned na úvodZdroj: profimedia.cz
Mathias Vacek zvítězil ve čtvrté etapě závodu Kolem Valonska
Mathias Vacek vyhrál na mistrovství republiky po časovce i silniční závod
Český cyklista Mathias Vacek na trati závodu Kolem Algarve
Český cyklista Mathias Vacek
Mathias Vacek v průběhu individuální časovky na Giro di Italia
Mathias Vacek se po páté etapě Gira drží na třetím místě a v bílém trikotu pro nejlepšího mladého jezdce
Český cyklista Mathias Vacek
Cyklistika
Český cyklista Mathias Vacek prodloužil smlouvu se svým současným týmem Lidl-Trek o další čtyři sezony. V přední worldtourové stáji by díky ní měl působit nejméně do roku 2029. Tým o dohodě informoval na webu.

Třiadvacetiletý silniční profesionál, který je úřadujícím českým šampionem v časovce i závodě s hromadným startem, působí ve stáji od roku 2022. Nejprve jako stážista, od roku 2023 už mu pak začala běžet současná tříletá profesionální smlouva.

Lidl-Trek zveřejnil informace o podpisu nového kontraktu pod článkem, v jehož titulku označil Vacka za vycházející hvězdu. A i podle slov generálního manažera stáje je zřejmé, že tým od českého talentu očekává velké věci.

„Mathias má všechny předpoklady k tomu, aby se stal velkým šampionem. Jeho pracovní morálka, ale i to, jak se učí od lidí okolo sebe nebo jak se chová ke svým týmovým parťákům a dalším lidem ze stáje, to vše hodně vypovídá hodně o jeho charakteru,“ ocenil Luca Guercilena.

„Věřím, že tyto jeho vlastnosti a kvality v kombinaci s jeho fyzickými schopnostmi mu pomohou dojít opravdu hodně daleko. Jeho výkony v posledních dvou letech ukazují, že je velmi blízko velkých vítězství. Těšíme se, že bude v příštích čtyřech letech dál spolupracovat a objevíme jeho plný potenciál,“ dodal Guercilena.

