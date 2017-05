Trenéru Varaďovi bude na střídačce pomáhat další třinecká legenda

„Bylo to hrozně nečekané,“ popisoval pro klubový web Zadina. „Minulý čtvrtek mi volal Venca Varaďa, že by se mnou chtěl mluvit a dal mi nabídku, abych mu dělal asistenta tady u Ocelářů. Pro mě to byl šok. Něco takového, že se ještě někdy vrátím do Třince, bych už v životě nečekal. Na druhou stranu mě to potěšilo, protože jako hráč jsem tady zažil hrozně příjemné pocity. A přiznám se, moc jsem nad tou nabídkou ani nepřemýšlel. Nabídka z takového klubu, kde jsem navíc strávil nejlepší léta své kariéry, se neodmítá.“

Zadina do Třince přichází, stejně jako v roce 1995, z rodných Pardubic. Po ukončení aktivní kariéry tam trénoval mladší dorost, juniorku a část sezony 2015/16 byl jako asistent i u extraligového áčka.

„Marka jsem si vybral, protože je historicky spjatý s Oceláři a má k nim hluboký vztah,“ vysvětloval Varaďa. „Prožil zde úžasné roky jako hráč. Navíc úspěšně v minulosti pracoval s mladými hráči. S pardubickou juniorkou proti mně často hrával, takže mám o jeho práci přehled, což také hrálo roli.“