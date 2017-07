Vítkovice jsou na ledě. Lev se nemohl dočkat, Klok okamžitě hitoval

Jako by se ledu nemohl dočkat. Útočník Jakub Lev, vítkovická posila z Plzně, byl společně s Vojtěchem Tomim jako první na ledě při oficiálním startu Vítkovic v přípravě na nadcházející ročník. A když už jsme u premiér: první parádní trefu přípravy si připsal kapitán Rostislav Olez a první ostrý hit obránce Lukáš Klok.

„Jo, i hity hned na prvním tréninku byly, ale já je nerozdával, ani nedostal,“ usmíval se Jakub Lev a hned vysvětlil svou nedočkavost. Vyrazit na první led o něco dřív, má prý dlouhodobě ve zvyku. „Mám takovou jakoby tradici, že když je první trénink, tak se snažím jit trošku dřív. Většinou mám totiž nové brusle, teď i komplet novou výstroj ve Vítkovicích, tak jsem vyrazil dřív, abych si to ještě před tréninkem trošku osahal.“

Ostravané využívali led i dřív, ovšem kompletní tým odstartoval přípravu oficiálně v pondělí. Lev s Tomim přišli na trénink zhruba patnáct minut před jeho začátkem. Rolbař ještě teprve upravoval ledovou plochu. Trénuje se v menší hale, hlavní plochu Ostravar Arény obsadily malé krasobruslařky. Trenéři Jakub Petr a Pavel Trnka tým pro začátek rozdělili na dvě party, aby na ledě nebylo přeplněno. V první byli kromě Lva například Olesz, Roman, Tybor, Baranka, Hrbas nebo Klok.

Právě Lukáš Klok se v závěru tréninku, kdy trenéři nechali na zmenšené ploše proti sobě hrát modré proti bílým, hned blýsknul dvěma hity. „Spíš ze srandy, když se někdo nekoukal,“ komentoval Lev. A vůbec první trefu si připsal zkušený Rostislav Olesz. Hned při prvním cvičení nájezdů na bránu suverénně vymetl růžek Bartošákovy brány. „Jóó,“ oslavil trefu zdviženou rukou a od spoluhráčů i trenérů sklidil pochvalné poklepání hokejkami o led nebo hrazení.

„Je dobře, že jsme hned na prvním tréninku začali s pukem, je to něco jiného než běhat, skákat, cvičit, posilovat... Čím dřív s pukem začneme, tím dřív si zvykneme,“ komentoval Lev. V šortkách a triku se na chvíli přišel podívat i doyen Vladimír Vůjtek, který je dál domluvený na spolupráci s mladšími kolegy. A na ledě s Vítkovicemi byli i čínští hokejisté z Čičihar Dragon, kteří jsou v Ostravě na stáži. Gólman, čtyři borci do pole a trenér, který si cvičení pečlivě točil na telefon. „Jestli se ještě máme bát o místa?“ pousmál se Lev. „Oni jsou mladší, aspoň myslím a jsou tady na zkušenou. To je pro ně dobré, mají šanci se něco přiučit.“