Bitka fanoušků, jiskření na hřišti, červená. Červenka: Kdyby byl rozhodčí citlivější...
Morava je na deseti bodech. Fotbalová Olomouc výhrou 1:0 nad Zlínem rovněž zakulatila zisk v tabulce a naladila se na čtvrteční utkání v Malmö. „Skvělý start před narvaným programem,“ pochvaloval si trenér Sigmy Tomáš Janotka, který měl podobně jako před dvěma týdny s Libercem šťastnou ruku při střídání. Dlouhou přesilovku rozhodl žolík Daniel Vašulín. Jinak se ale spíš jiskřilo, než hrálo...
Nejdřív se potkali fanoušci obou táborů nedaleko Androva stadionu, melu poblíž centra města rozehnala policie. A pak v hodně (pře)motivovaném duchu do utkání nastoupil i zlínský Jakub Černín. Dvoumetrový stoper nejdřív sroloval ve vzdušném souboji Davida Tkáče, se kterým ještě nedávno hrával, a v 19. minutě pak i skluzem Jáchyma Šípa. Po dvou žlutých šel ven, byť druhé situaci možná předcházel útočný faul, protože Muhamed Tijani si evidentně pomohl rukama.
„Kuba do toho chodí tvrdě. První situace byla tělo na tělo. Kača (Tkáč) se tam složil, asi to bolelo. Ale nemyslím si, že to bylo za hranou. Nebudu spekulovat, byl tvrdý souboj na půlce, který mohl rozhodčí posoudit tak i tak. Spíš mě mrzí druhá situace. Nejdřív ho útočník zatáhl za ruku a on pak situaci doháněl zbytečným skluzem. Měl to vykrokovat, byla to chyba. Rozhodčí se k tomu nevrátil. Nevím, jestli vůbec může, ale mrzelo mě to. Kdyby byl sudí citlivější, mohlo to být jinak,“ popisoval kouč Zlína Bronislav Červenka.
„Nebo kdyby byl Čerňa trošku chytřejší a spadl, možná to rozhodčí pískl, ale to už je za námi,“ dodal brankář Stanislav Dostál.
V tu chvíli bylo jasné, že hosté se ještě víc zaměří na defenzivu. Už tak destruktivní projev se vyloučením ještě znásobil. Zlín nevystřelil na branku, kopal jediný roh, hodnota očekávaných gólů se zastavila na čísle 0,06. A protože nakonec v oslabení neubránil střídajícího Daniela Vašulína, stejně odjel domů s prázdnou. Poprvé v sezoně bez bodů, poněkolikáté bez zajímavého výkonu.
„Bylo to špatné,“ nezastíral Dostál. „Nemáme osm tvořivých hráčů, to je prostě čistá realita. I v Karviné to byl od nás hrozný fotbal, my to víme. Ale udělali jsme vítězství a co je sladší? Jedeme prostě na body.“
Zápas v Hradci se odkládat nebude
Těch mají deset, tedy po sobotě stejně jako Olomouc. V jejím dresu se od začátku po delší době objevil Dominik Janošek, vzhledem k očekávanému způsobu hry Zlína se to malinko očekávalo. A když šel soupeř do deseti, právě sedmadvacetiletý záložník byl nejvýraznějším mužem na hřišti. Ostatně právě jeho pas propadl ke skórujícímu Danielu Vašulínovi.
„Dominik splnil svou roli velice dobře,“ byl spokojený trenér Tomáš Janotka. „Potřebujeme ještě, aby nechodil do nevýhodných prostorů,“ podotkl věc, kterou Janoškovi už v Pardubicích vytýkal kouč Radoslav Kováč. Jakmile to vyladil, zažil nejlepší tuzemskou sezonu v kariéře (8+1) a prodal se do nizozemské Bredy.
Jinak však duel příliš zajímavých a atraktivních situací nepřinesl. Zlínu se nelíbilo, že Muhamed Tijani nedostal červenou kartu poté, co Nigerijcovy kolíky skončily nešikovně na holeni Michala Cupáka. Závěr už byl vyloženě rozkouskovaný, spíš se nehrálo, než hrálo. Čímž znovu ožilo v posledních dnech tolik omílané téma: čistý čas.
„Mám na to takový názor, že by na to měli reagovat rozhodčí nastavením. Očekával jsem, že rozhodčí nastaví úplně v klidu dvanáct nebo třináct minut. Ať to osolí,“ komentoval Janotka. „Někdy trvá vhození autu minutu! Ať rozhodčí najdou odvahu, nastavení může mít pal super náboj a grády. Zlín by do nás tlačil, my bychom zase chtěli přidat druhý gól. Nebojme se toho,“ vyzýval.
Informace pro fanoušky: nedělní zápas Hradec Králové-Olomouc se stoprocentně odkládat nebude. Sigma sice hraje ve čtvrtek play off Evropské ligy ve švédském Malmö, ale Janotka potvrdil, že o tom Hanáci vůbec neuvažují: „Nemáme důvod. Máme strašně moc zdravých hráčů, kteří si zaslouží hrát. Můžeme být v tomto transparentní, klidně se na nás může už Hradec chystat. Určitě nic odkládat nebudeme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu