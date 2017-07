Kouč Vítkovic byl na kempu IIHF mentorem pro děti a sám se učil od legend

Tom Renney, dlouholetý kouč NHL, bývalý trenér mládežnických reprezentací USA Roger Grill, kanadský trenér Kevin Figsby nebo Kari Jalonen, bývalý kouč finské reprezentace. I od takových osobností měl vítkovický trenér a generální manažer Jakub Petr možnost čerpat inspiraci a zkušenosti na mezinárodním kempu IIHF ve finském Vierumäki. Sám tam byl jako jeden z šesti trenérů – mentorů mládežnických výběrů do 15 let.

„Tom Renney, který s národním týmem Kanady vyhrál olympijské hry a také mistrovství světa, tam měl svou prezentaci,“ líčí Jakub Petr pro klubový web. „Potkat se s tímto člověkem a bavit se s ním, získávat od něj vědomosti a zkušenosti. To byl pro mě opravdu jeden z největších zážitků.“

Krátké volno před začátkem extraligové přípravy Vítkovic na ledě využil Jakub Petr pracovně. Ve finském Vierumäki sbíral poznatky a zkušenosti na development kempu IIHF. „Tahle akce se koná co dva roky, letošního ročníku se zúčastnili trenéři a hráči z 54 zemí světa,“ popisuje Petr.

„Princip hokejové stránky je takový, že je sestaveno šest mužstev po sedmnácti hráčích všech zemí, národní faktor se maže. Každý tým funguje na vlastní bázi, takže má i své manažerské a trenérské zázemí. Takhle dochází k přenosům zkušeností a vědomostí ve všech úrovních hokeje, nejen na úrovni herní.“

Každý tým měl tři trenéry, svého manažera a nad nimi ještě kouče – mentora. Petr byl jedním z mentorů. „Výběr jde po linii IIHF a národního svazu, po konzultaci mezi oběma federacemi padla volba padla na mě. Což mě velice potěšilo,“ nezastírá Petr. „Na tomto kempu jsem byl před sedmi lety v pozici jednoho z trenérů týmů. Tehdy tam byl třeba i Nathan Walker nebo řada Švédů a Finů, kteří už dnes válí NHL. Letos jsem byl poprvé v roli kouče – mentora a byla to pro mě obrovská pocta.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih kempu pro mladé hokejisty

7 programs, 54 countries, 105 participants - join us on a tour through the 2017 IIHF Hockey Development Camp in @Vierumaki (FIN). @leijonat pic.twitter.com/SypGazXrtP — IIHF (@IIHFHockey) 14. července 2017

Kromě čistě hokejového vedení týmu se na kempu hodně dbalo i na teorii. „Program Learn to play je vyloženě teoretická část, při které zástupci z vyspělejších zemí dávají těm z hokejově ne až tak vyspělých návod, jak začínat s hokejem, jak jej rozvíjet. Na manažerské úrovni zase dochází k předávání informací o tom, jak dobře z této pozice řídit tým. Všechny tyto programy vedou lidé z IIHF, světově známí trenéři a manažeři. A samozřejmě po celou dobu probíhaly i různé diskuze a prezentace od velkých současných hokejových osobností.“

Zkušenost si Petr pochvaluje. „V minulosti jsem jezdil na reprezentační kempy od šestnáctky po dvacítku, byl jsem i na kempu Chicaga Blackhawks a všechny mě obohatily, nabídly něco nového. Kemp IIHF ve Finsku byl pro mě do určité míry i takový refresh. Člověk zase pracoval s mladšími hráči, měl možnost sdílet své vědomosti, podělit se o to, co zná. Ale byla to i šance se naučit mnoho nového od velkých kapacit a potkat se se zajímavými lidmi. Tohle vám dá mnohem víc, než si jen přečíst několik knih.“

Kromě zkušeností přivezl Jakub Petr z Finska i zajímavou dohodu k jednomu prestižnímu duelu. Americká reprezentace do 17 let se v srpnu v Ostravě utká s dorostem Vítkovic. „Hokejový svět je malý a i díky takovým kempům se nám otevírají nové možnosti. Osobně, i klubově jsem za ně rád,“ dodal Jakub Petr.