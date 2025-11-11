Předplatné

Talent Baníku Bewene: procházky s blondýnkou, obrovský potenciál, spolehlivý represink

Hyský znovu narazil do Trpišovského, Priske se točí v kruhu. O koho je zájem v Anglii? • Zdroj: iSport.tv
Abdullahi Bewene v souboji s Abdullahim Tankem
Abdullahi Bewene utíká Merchasi Doskimu
Bewene stíhá Mojmíra Chytila
V Chance Lize zatím odkopal jen 284 minut, přesto na sebe upozornil několika výbornými výkony. Nigerijec Abdullahi Bewene (20) je pro ostravské fanoušky zjevením. V trápícím se týmu vyčnívá, chvílemi i dominuje. Byť za Baník naskočil v základní sestavě teprve popáté a z toho vůbec poprvé doma, v sobotním utkání s Jabloncem patřil k nejlepším hráčům na place. „Od prvního dne jsem z něj nadšený,“ nezastírá trenér Tomáš Galásek. Chválí ho i ti, kteří jej znají déle než kouč áčka.

Pro nového kouče Ostravy je Abdullahi Bewene na pozicích pravého obránce či halvbeka první volbou. V hierarchii mužstva se dostal i před Dána Alexandera Munksgaarda, jenž pravidelně naskakoval pod trenérem Pavlem Hapalem a 5. října ve Zlíně vstřelil vůbec poslední gól Baníku v Chance Lize.

Co naplat, že v Plzni, na Slavii nebo doma s Jabloncem působili Slezané víc než sympaticky, když v koncovce tápou už čtyři ligové zápasy v řadě. Mrzuté, zvlášť když v sobotu odehráli pravděpodobně nejlepší utkání v sezoně. Kvalitnějšímu hernímu projevu výrazně napomohl právě Bewene. „Jsem rád, že je ještě u nás v Baníku. Od prvního dne jsem z něj nadšený. Vím, že to dotáhne daleko. Ale chtěl bych ho mít v mužstvu co nejdéle,“ říká Tomáš Galásek.

Chvála z Kroměříže

Taky cítíte mezi řádky to, že na Bazalech už teď počítají s dalším lukrativním transferem? Dvacetiletý šoumen z Nigérie jen potvrzuje, proč se na něj valily pozitivní reference nejen v době, kdy nastupoval za ostravskou rezervu, ale také při hostováních v Havířově nebo tehdy ještě třetiligové Kroměříži. Jasně, byly to nižší soutěže, ale už tehdy kvalitní lovci talentů věděli své.

„Od první chvíle jsme s ním byli spokojení jak z hlediska herní inteligence, tak té lidské. S některými cizinci je komunikace občas těžší, ale u Beweho nebyl jediný problém. Jan Podolák s ním nadmíru dobře pracoval, proto vyrostl v

