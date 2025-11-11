Varování pro Dweha. Trenér Hyský ho kritizoval, rozebrali jsme chyby proti Slavii
Píše úžasný příběh, kdy se z druhé ligy ve Vyškově vyšvihl v oporu Plzně. Obstál i v těžkých pohárových zkouškách, odehrál velmi dobré zápasy. Jako první hráč z Libérie dokonce navlékl kapitánskou pásku západočeského klubu. Jenže výkony Sampsona Dweha (24) mají i stinnou stránku. Viktoria ve dvou posledních střetnutích se Slavií devětkrát inkasovala. Z rozboru gólů v síti Plzně vyplývá, že klíčový stoper mohl lépe reagovat u sedmi z nich. Po nedělní porážce neunikl ani kritice od nového trenéra Martina Hyského.
Viktoria delší dobu nedokáže zkrotit ofenzivu Slavie – v posledních pěti zápasech dostala od pražského rivala vždy tři a více branek. Ve všech duelech byl součástí plzeňské defenzivy Sampson Dweh. Liberijský reprezentant, který v Plzni začal třetí sezonu (zároveň prodloužil v klubu smlouvu do léta 2029), minimálně v posledních dvou zápasech s divokým průběhem výrazně chyboval.
Z rozboru gólových situací, které provedl Sport, je patrné, že Dweh byl u sedmi z devíti branek, které Viktoria inkasovala. V nedělním šlágru mohl lépe reagovat u tří z pěti akcí. „Dwehovi zápas nevyšel podle představ. Byl u třech z pěti gólů. Spokojen s jeho výkonem tedy nejsem,“ neskrýval kritiku plzeňský trenér Martin Hyský.
Reprezentant Libérie platí za klíčového hráče Plzně, zápasy vynechává pouze výjimečně. Minulou sezonu přidal i pět ligových gólů, aktuálně zvládl v deseti kolech jedinou asistenci. Je velmi silný v obou vápnech, nebojí se hrát, na hřišti vypadá velice elegantně, odvážně.
Velké zápasy ale odhalují jeho nedostatky, Dwehovi příliš nevycházejí ani těžká střetnutí se Spartou. V náročném programu tří zápasů týdne může mít problémy s dostatečnou regenerací, po čtvrtečních těžkých zápasech v Evropě mu o víkendu v lize schází víc potřebné energie. Jeho elegance pak snadno přeroste v lehkovážnost, která tým stojí body.
Dweh na podzim prodloužil smlouvu v Plzni až do léta 2029, vedení klubu dalo najevo, že na africkém zadákovi hodlá stavět do dalších sezon. Zároveň si ho pojistilo pro případ, že by se objevovaly zahraniční nabídky, v létě se mluvilo o zájmu z Anglie. Skauti z velkých lig ale vidí, jaké je Dweh schopný dělat chyby, což jeho renomé zbytečně sráží.
Kvalitou a potenciálem patří k jedněm z nejlepších obránců v lize. Opakované nezdary z velkých zápasů musí sloužit hráči jako varování, aby se v nich zlepšil a slibně rozjetou kariéru nezabrzdil. Hyský může bez sentimentu v zimě přivést jiného stopera a z Dweha v případě dalších chyb velmi rychle udělat náhradníka.
CHYBY SAMPSONA DWEHA:
SLAVIA - PLZEŇ 4:3 (3. května 2025):
- Gól na Slavie na 1:0 (9. minuta)
Zkraje utkání neuhlídal Ivana Schranze. Slavia zahrála dlouhý balon, Dweh šel jako poslední hráč Plzně do souboje riskantně. Netrefil míč čelem k vlastní bráně, útočník Slavie toho využil, šel sám na bránu a nájezd proměnil.
Gól na Slavie na 1:0 • Repro Oneplay Sport
- Gól Slavie na 2:3 (57. minuta)
Dweh špatně vystoupil ze své stoperské pozice proti Botosovi, který přes něj snadno posunul míč za západočeskou defenzivu a slávisté se dostali do šance. Zafeiris z prostoru, kde scházel plzeňský zadák, snížil přesným zakončením na 2:3.
Gól Slavie na 2:3 • Repro Oneplay Sport
- Gól Slavie na 3:3 (69. minuta)
Douděra hodil z pravé strany dlouhý aut do plzeňského vápna. Vysoký balon se přes Ogbua dostal k Chorému, který pod sebou udržel Dweha, ustál souboj a udělal prostor Zimovi. Pro domácího stopera šlo o snadnou práci a srovnal skóre.
Gól Slavie na 3:3 • Repro Oneplay Sport
- Gól Slavie na 4:3 (73. minuta)
Chytil uhrál před Dwehem těžký balon v plzeňském vápně. Dostal míč k Holešovi, který levačkou zamířil přesně k tyči a rozhodl o výhře Slavie. Plzeňský stoper se ještě marně snažil střelu domácího kapitána zablokovat.
Gól Slavie na 4:3 • Repro Oneplay Sport
PLZEŇ - SLAVIA 3:5 (9. listopadu 2025):
- Gól Slavie na 1:2 (40. minuta)
První chyba - Provod byl na levé straně sám a mohl pohodlně nacentrovat do plzeňského vápna. Dweh sledoval balon víc než Chorého, kterého nechal za sebou. K útočníkovi Slavie se dostal míč přes hlavičkujícího Zimu, Chorý měl prostor i čas zakončit. Dweh už stačil jeho střelu pouze tečovat do Jedličkovy brány.
Gól Slavie na 1:2 • Repro Oneplay Sport
- Gól Slavie na 1:3 (50. minuta)
Slávisté házeli aut z pravé strany. Dweh upadl v souboji s Chorým a reklamoval faul, sudí hru dál správně pustili. Zima nacentroval do vápna, kde se uvolnil přes Červa hostující stoper Chaloupek a zvýšil na 3:1 pro Slavii.
Gól Slavie na 1:3 • Repro Oneplay Sport
- Gól Slavie na 3:5 (84. minuta)
Dweh zcela vypustil Kušejův náběh za obranu, což odstartovalo cestu za pátým zásahem Slavie. Nekrytý Kušej připravil míč Chorému, jehož přihrávku do vápna Dweh nešťastně tečoval tak, že se balon dostal na Zafeirisovu levačku. Řecký záložník pálil tvrdě a přesně.
Gól Slavie na 3:5 • Repro Oneplay Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu