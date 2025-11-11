Pivotka Nétková: Nabídka z Gotlandu byla NEJ, je to kouzelné. Jakou má závislost?
Sice narostla do výšky 194 centimetrů, ale českým fanouškům se poněkud ztratila z dohledu. Pivotka Nela Nétková (21) už druhou sezonu válčí ve švédské lize za klub z historického města Visby na ostrově Gotland. Nyní dostává šanci v basketbalové reprezentaci, kdy došlo na povolání mladých pušek k dvěma přátelským zápasům v Maďarsku. „Chci nasát co nejvíc zkušeností na tomhle srazu. Žiju pro to, abych se neustále v basketu zlepšovala,“ říká Nétková, která si ve Švédsku oblíbila tamní rap i známou pochoutku.
Na sraz jste přicestovala z Visby na Gotlandu. Jak se vám tam líbí?
„Je to tam super. Jsem hrozně ráda, že jsem se rozhodla tam jít, trávím ve Visby teď druhou sezonu. Je to takové historické městečko na největším švédském ostrovu. Krásná je Österport, což je taková zeď, ale obecně když procházíte Visby, je to kouzelné. Myslím si, že by se tam každému líbilo.“
Visby má nějakých 25 tisíc obyvatel, což je podobné jako Šumperk, kde jste s basketbalem začínala. Jsou tam nějaké podobnosti?
„Takové menší město má zkrátka svoje kouzlo. Úplně bych to nesrovnávala, protože Visby je taky turistické místo. Hlavně v létě je tam spousta cizinců. Místní lidé jsou skvělí.“
V týmu se cítíte dobře?
„Holky v týmu jsou taky super. Máme v týmu hlavně seveřanky a ony mluví dost švédsky. Angličtina tam kupodivu tolik nejede. Je tam s námi i Litevka, ale ta vyrůstala ve Švédsku, takže umí plynule. Minulou sezonu byla v týmu Američanka, tak se anglicky mluvilo víc, teď vlastně mluví anglicky hlavně kvůli mně, ale učím se švédsky. Mám ráda švédský rap, který mi v tom pomáhá, ale pořád jsem ale začátečník.“
Jaká je švédská liga?
„Bohužel teď jako tým dost prohráváme, ale postupně se to zlepšuje. Hrajeme proti dobrým týmům, takže sbírám zkušenosti. To je můj dlouhodobý cíl, abych se dál a dál zlepšovala.“
Jste v kádru Visby jediná čistokrevná pivotka, že?
„Je to zajímavé. Jsem tam určitě nejvyšší, ale ty holky, co tam jsou se mnou, umí být tvrdé a i na tréninku mi jdou dost do těla. Máme hráčky, které jsou hodně silné.“
V průměru máte téměř double double ve švédské lize, když zapisujete 13,3 bodu a 9,7 doskoku na utkání. Je švédská liga slabší než česká?
„Nechtěla bych to takhle říct, ale jak víme, nehraje se tam EuroCup ani Euroliga. Já tam prostě šla sbírat zkušenosti, a to se mi daří.“
Závislost? Masové koule z IKEA
Zvažovala jste i působení v USA na univerzitě. Čím to, že jste si nakonec vybrala Švédsko?
„Byla to za mě nejlepší nabídka, proto Amerika padla. Agent přišel právě se Švédskem, byla ve hře i Francie, ale vybrala jsem si sever. Rozhodl i rozhovor s trenérem, se kterým jsme si hned sedli. Věřila jsem, že si zahraju a bude to pro mě dobrá zkušenost, což se potvrzuje. Nejdřív jsem si říkala, že Švédsko určitě ne, protože je tam velká zima, ale nakonec to má pro mě velké kouzlo. Navíc je to jih země, takže tam není tak chladno.“
Co když máte volnější den? Jak se tráví na Gotlandu čas?
„Učím se švédsky a chodím do gymu. Makám na sobě. Distančně studuju sportovní management, takže musím řešit i školu. Jinak se jdu třeba projít k moři. Sice není vždy dobré počasí, ale je to tu fajn třeba na otužování vlézt na chvilku do moře.“
Co jídlo? Ne všichni sportovci bývají se severskou kuchyní kamarádi.
„To si vůbec nemůžu stěžovat. Jistě znáte z IKEA ty masové koule. Já to můžu jíst kdykoliv a kdekoliv. Vařím si je i doma každý týden. Skoro bych řekla, že je to moje nová závislost. Někdy s bramborovou kaší, někdy jen s bramborem, dávám si k tomu kečup, někdy hrášek nebo jiná zelenina.“
Když váš klub sídlí na ostrově, jak se dopravujete na ligová utkání?
„Jezdíme převážně trajektem a je to náročnější. Lodí to na pevninu trvá skoro tři hodiny. Někdy letíme, což je kolem padesáti minut. Je ale pravda, že loď je pro mě zase pohodlnější. Nemusím se tolik krčit jako v letadle.“
V seniorské reprezentaci jste se objevila jen jednou loni v přípravě proti Polsku. Co to pro vás znamená, že teď máte šanci se ukázat?
„Byla jsem taky na univerziádě, ale co se týče seniorské reprezentace, tak je to super šance se ukázat. Chci nasát co nejvíc zkušeností na tomhle srazu. Žiju pro to, abych se neustále v basketu zlepšovala.“
Mluví se o vás jako o hráčce s potenciálem smečovat. Daří se dělat i v tomhle pokroky na severu Evropy?
„Konečně jsem zadunkovala při tréninku čtyři na čtyři. Dosud se mi to povedlo vždycky jenom před zápasem nebo po tréninku. Nikdy prostě v kontaktu s jinou hráčkou. Můj cíl je zasmečovat v zápase. Už jsem měla několik příležitostí a byla jsem blízko, ale míč mi vykouzl. Je to prostě o tréninku.“