Lakatošovo gesto fair-play i dva góly: Není to věda. Faul to nebyl a to je celé

Bílí Tygři potvrdili výbornou formu na domácím ledě a posedmé z osmi zápasů v Home Credit Aréně vyhráli. Dopředu je hnala proti třineckým Ocelářům jak slušně zaplněná hala, tak vydařený začátek zápasu. K vítězství 5:3 přispěl dvěma góly Dominik Lakatoš, který zaznamenal teprve svou druhou a třetí branku v sezóně. „Konečně mi to tam se štěstím padlo. Doufám, že jsem právě nastartoval novou sérii,“ řekl po konci duelu.

Odehráli jste zřejmě nejlepší zápas v sezóně. Čím to?

„Žili jsme utkáním celý den, měli jsme celkově na Třinec výbornou přípravu. Byla perfektní, nahecovali jsme se. Tím to začalo, hodně nám pomohli i diváci, což nás hnalo dopředu. Vše si sedlo, byl to takový jeden celek.“

Zmínil jste kvalitní přípravu. Čím byla rozdílná?

„Věděli jsme, že už musíme vyhrát. Chtěli jsme se hlavně od tohoto zápasu odrazit. Výkon byl z naší strany perfektní, samozřejmě je hokej hra chyb a pár jsme jich udělali, celou dobu jsme ale šli za vítězstvím. Třinec známe velmi dobře, je to obrovsky kvalitní soupeř se spoustou výborných hráčů. Nicméně to byl zápas o nás, udělali jsme si z toho takové naše utkání. Soustředili jsme se na sebe a zvládli jsme to.“

Důležitý byl určitě i vstup do zápasu.

„Samozřejmě, každý vstup do zápasu je důležitý. Každopádně si myslím, že jsme hráli výborně během celého průběhu. Klobouk dolu před spoluhráči i fanoušky.“

Vstřelil jste dva góly. Nastartoval jste novou šňůru?

„Konečně mi tam se štěstím něco spadlo. Doufám, že ano. Snad mi budou góly padat i dál.“

Myslíte, že rozhodla vaše rychlá odpověď na třinecký gól za stavu 2:2?

„Určitě to bylo důležité, Třinec se totiž dostával zpátky do zápasu. Podařilo se nám odpovědět, čímž jsme získali zpět klid.“

Předvedl jste kromě branek i gesto fair-play, když jste zrušil trest soupeře. Jak jste situaci viděl?

„Chtěl jsem si pokrýt kotouč, asi nějaký náznak faulu nebo hokejku jsem cítil, ale šlo o to, že jsem nešikovně upadl a sjela mi noha. Nebudeme z toho dělat nějakou vědu, nebyl to faul. Nic víc, nic míň.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:37. Bakoš, 11:36. Lakatoš, 26:36. Lakatoš, 28:25. P. Jelínek, 41:27. J. Stránský Hosté: 07:53. M. Doudera, 26:19. Mikulík, 50:34. Adámek Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Pyrochta – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Redenbach, Lakatoš – J. Stránský, D. Špaček, Ordoš – Bartovič, Vantuch, Hrabík. Hosté: Hrubec (29. Strmeň) – Krajíček (C), M. Doudera, Adámek, D. Musil, Jank, Linhart – Martin Růžička (A), Marcinko, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, Rákos – Irgl, Mikulík, Cienciala. Rozhodčí Hodek, Pavlovič – Barvíř, Blümel Stadion Home Credit Arena Návštěva 5 849 diváků

