Otázky, které kvůli diskriminačnímu opatření bossů tří klubů nemohly zaznít…
Na tribunách Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava fotbaloví reportéři iSport.cz ani v tomto kole Chance Ligy nechyběli. A čtenářům i fanouškům předali prostřednictvím článků a videí své první dojmy. Jedno ze základních práv novináře, tedy ptát se, jim však bylo nepochopitelně odepřeno. Kvůli bezprecedentnímu opatření Jaroslava Tvrdíka a dalších dvou klubových bossů jim nebylo umožněno účastnit se pozápasových tiskových konferencí. Na co by se tedy mimo jiné trenérů ptali, ale nebylo jim to umožněno?
Slavia - Karviná 3:1 a otázky Bartoloměje Černíka
- Co říkáte na spíše nevýrazný debut Erika Prekopa? Jaroslav Tvrdík říkal, že jde o hráče rovnou do základu, jak s ním budete nakládat v příštích zápasech?
- Plánovali jste přípravu a start ligy tak, aby běžecký a kondiční vrchol nastal během klíčových utkání Ligy mistrů?
- Jaký je zdravotní stav týmu? V nominaci nebyl Jan Bořil, chyběl i Igoh Ogbu.
- Sahmkou Camara, který v Karviné hostuje, předvedl do červené karty hodně zajímavý výkon. Je to hráč, který se vám výhledově líbí, nebo spíše trnete z jeho hry na riziko?
Redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík na zápase Slavie s Karvinou • Deník Sport
Plzeň - Olomouc 1:0 a otázky Jonáše Bartoše
- Rafiu Durosinmi dal gól, ale pořád není v topu. Jak ho ovlivňují debaty ohledně možného přestupu a opravdu během reprezentační pauzy nechtěl trénovat?
- Tah se Souarém - může z něj být dlouhodobě hráč na pozici Lukáše Kalvacha?
- Dvě červené - byly podle trenéra Janotky zbytečné, vyčte týmu nedisciplinovanost?
- Na lavičce Olomouce zůstali kvalitní hráči, jakým způsobem bude trenér Janotka rotovat sestavou, až začnou zápasy v Konferenční lize?
Redaktor deníku Sport Jonáš Bartoš na zápase Plzně s Olomoucí • Deník Sport
Baník - Liberec 0:2 a otázky Daniela Feketse
- Co říká Pavel Hapal na to, že vedení klubu po Prekopově odchodu neposílilo útok. Přišli vlastně jen tři střední záložníci. Jak to ovlivnilo hru a jaké to může mít důsledky do dalších zápasů?
- Jak dlouho bude chybět Almási a proč se v sestavě rozhodl pro Zlatohlávka?
- Co podle trenéra Hapala stojí za slabší formou brankáře Holce v posledních týdnech?
- Jak se trenérovi Kováčovi líbily výkony tří nových hráčů v sestavě a proč se zrovna pro tyto změny rozhodl?
Redaktor deníku Sport Daniel Fekets na zápase Baníku s Libercem • Deník Sport
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu