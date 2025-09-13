Předplatné

Otázky, které kvůli diskriminačnímu opatření bossů tří klubů nemohly zaznít… 

Zdravý Vorlický – hráč do TOP 5 ligy. Choreo strhlo celý Eden, co tutovky a debut Prekopa?
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Trenér Miroslav Koubek z Plzně
David Látal z Ostravy
Trenér Karviné Martin Hyský během utkání proti Slavii
Muhamed Tijani v souboji se Sampsonem Dwehem
Artúr Musák z Ostravy a Petr Juliš z Liberce
Lukáš Vorlický se raduje ze své druhé branky proti Karviné
Na tribunách Slavie, Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava fotbaloví reportéři iSport.cz ani v tomto kole Chance Ligy nechyběli. A čtenářům i fanouškům předali prostřednictvím článků a videí své první dojmy. Jedno ze základních práv novináře, tedy ptát se, jim však bylo nepochopitelně odepřeno. Kvůli bezprecedentnímu opatření Jaroslava Tvrdíka a dalších dvou klubových bossů jim nebylo umožněno účastnit se pozápasových tiskových konferencí. Na co by se tedy mimo jiné trenérů ptali, ale nebylo jim to umožněno?

Slavia - Karviná 3:1 a otázky Bartoloměje Černíka

  • Co říkáte na spíše nevýrazný debut Erika Prekopa? Jaroslav Tvrdík říkal, že jde o hráče rovnou do základu, jak s ním budete nakládat v příštích zápasech?
  • Plánovali jste přípravu a start ligy tak, aby běžecký a kondiční vrchol nastal během klíčových utkání Ligy mistrů?
  • Jaký je zdravotní stav týmu? V nominaci nebyl Jan Bořil, chyběl i Igoh Ogbu.
  • Sahmkou Camara, který v Karviné hostuje, předvedl do červené karty hodně zajímavý výkon. Je to hráč, který se vám výhledově líbí, nebo spíše trnete z jeho hry na riziko?

Redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík na zápase Slavie s KarvinouRedaktor deníku Sport Bartoloměj Černík na zápase Slavie s Karvinou • Deník Sport

Plzeň - Olomouc 1:0 a otázky Jonáše Bartoše

  • Rafiu Durosinmi dal gól, ale pořád není v topu. Jak ho ovlivňují debaty ohledně možného přestupu a opravdu během reprezentační pauzy nechtěl trénovat?
  • Tah se Souarém - může z něj být dlouhodobě hráč na pozici Lukáše Kalvacha?
  • Dvě červené - byly podle trenéra Janotky zbytečné, vyčte týmu nedisciplinovanost?
  • Na lavičce Olomouce zůstali kvalitní hráči, jakým způsobem bude trenér Janotka rotovat sestavou, až začnou zápasy v Konferenční lize?

Redaktor deníku Sport Jonáš Bartoš na zápase Plzně s OlomoucíRedaktor deníku Sport Jonáš Bartoš na zápase Plzně s Olomoucí • Deník Sport

Baník - Liberec 0:2 a otázky Daniela Feketse

  • Co říká Pavel Hapal na to, že vedení klubu po Prekopově odchodu neposílilo útok. Přišli vlastně jen tři střední záložníci. Jak to ovlivnilo hru a jaké to může mít důsledky do dalších zápasů?
  • Jak dlouho bude chybět Almási a proč se v sestavě rozhodl pro Zlatohlávka?
  • Co podle trenéra Hapala stojí za slabší formou brankáře Holce v posledních týdnech?
  • Jak se trenérovi Kováčovi líbily výkony tří nových hráčů v sestavě a proč se zrovna pro tyto změny rozhodl?

Redaktor deníku Sport Daniel Fekets na zápase Baníku s LibercemRedaktor deníku Sport Daniel Fekets na zápase Baníku s Libercem • Deník Sport

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

